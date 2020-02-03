Супруги из Харькова отметили 60-ю годовщину со дня свадьбы

03 февраля 2020 г. 13:23
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Жители Слободского района Вера и Константин Масленковы отметили бриллиантовую свадьбу. Познакомились будущие супруги на одной из танцплощадок в саду Шевченко, а 31 января 1960 года отметили свадьбу.

«Все танцуют, а мы с ребятами стоим и смотрим, и тут они меня толкают и говорят: «Смотри, какая девушка красивая, пригласи ее». Я очень стеснялся, но все же нашел в себе силы и пригласил Веру, и все, не мог больше оторваться от нее», - рассказал Константин Масленков.

Теперь у супругов две дочери, двое внуков и правнуки. Говорят, что все эти 60 лет удалось прожить счастливо, потому что между ними всегда были взаимопонимание и любовь друг к другу.

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