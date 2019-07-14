Супрун хочет приравнять электронные сигареты к традиционному курению

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14 июля 2019 г. 18:45
Источник: УНИАН
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Министерство здравоохранения Украины предлагает на законодательном уровне ввести определение электронных сигарет и ограничить продажу табака.

"Электронные сигареты = традиционное курение, а не "безопасная альтернатива сигаретам. Это поможет сохранить здоровье украинцев, а также приблизит наше законодательство к европейским стандартам. Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения", - написала она.

Ознакомиться с документом можно на сайте Минздрава

Отметим, ранее Супрун опровергла миф о «безопасности» кальяна. По ее словам, час курения кальяна наносит организму такой же вред, как 100 выкуренных сигарет.

 

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