Супрун хочет приравнять электронные сигареты к традиционному курению

Министерство здравоохранения Украины предлагает на законодательном уровне ввести определение электронных сигарет и ограничить продажу табака.

"Электронные сигареты = традиционное курение, а не "безопасная альтернатива сигаретам. Это поможет сохранить здоровье украинцев, а также приблизит наше законодательство к европейским стандартам. Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения", - написала она.

Ознакомиться с документом можно на сайте Минздрава.

Отметим, ранее Супрун опровергла миф о «безопасности» кальяна. По ее словам, час курения кальяна наносит организму такой же вред, как 100 выкуренных сигарет.