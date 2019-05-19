Супрун рассказала, как правильно измерять давление

Уляна Супрун отметила, что в Украине каждый третий взрослый человек имеет повышенное артериальное давление. При этом подобная тенденция наблюдается и в других странах. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, из-за высокого давления увеличивается риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности. При этом повышенное давление ежегодно вызывает около 7,5 миллионов смертей. Это более 12% от общего количества.

У большинства людей с высоким давлением нет признаков или симптомов, даже если показатели артериального давления достигают опасно высоких уровней. При этом у некоторых людей в случае повышенного давления может быть головная боль, отдышка, и даже кровотечение из носа.

Но эти признаки и симптомы обычно не проявляются, пока давление не достигнет тяжелого или опасного для жизни уровня.

Врач-кардиолог Лариса Мищенко рассказала об артериальном давлении. Это следует знать каждому.

Для взрослого здорового человека оптимальным является артериальное давление 120/80 мм

По последним рекомендациям Европейского общества кардиологов 2018 года, давление 140/90 мм рт.ст. и выше является причиной для установления диагноза артериальной гипертензии.

При измерении давления в домашних условиях поводом для обращения к врачу с целью диагностики артериальной гипертензии показатель 135/85 мм рт.ст.

Когда измеряете давление, нужно придерживаться следующих правил:

Делать это нужно в спокойном месте после 5 минут отдыха, в положении сидя и опираясь на спинку стула, обе ноги держать на полу.

За 30 мин до измерения давления нельзя курить, употреблять кофе и другие напитки, содержащие кофеин, пить алкоголь и выполнять интенсивные физические упражнения.

Использовать для измерения нужно манжету подходящего размера: для большинства людей подходит стандартная (ширина - 12-13 см, и длина - 35 см)

Манжетка должна быть размещена на плече на уровне сердца, на 2-3 см выше локтевого сгиба, руку должны свободно лежать на столе.

Измерьте давление минимум дважды с интервалом 1 минута и рассчитайте средний показатель.

Еще несколько распространенных мифов об измерении давления.

Механические сфигмоманометры точнее, чем автоматические приборы.

Современные автоматические и полуавтоматические приборы для измерения давления с манжетой на плечо имеют высокий класс точности и рекомендованы как для профессионального, так и для индивидуального использования.

Часто пациенты, получая различные показатели давления после двух или трех измерений, считают свой "домашний" прибор неисправным и даже приносят его врачу на проверку.

На самом деле абсолютно нормально получать разные результаты. Давление и пульс - очень изменчивы величины, которые реагируют на различные раздражители снаружи и внутри организма. Именно поэтому и рекомендуется делать несколько измерений и определять средний показатель.

По словам Супрун, понятие "рабочего давления" - это миф. Некоторые люди называют высокое давление своим нормальным состоянием, так как не имеют жалоб и негативных ощущений. Но это не значит, что лечиться не нужно.