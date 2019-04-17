Супрун рассказала о причине вспышки кори среди студентов харьковского университета

В харьковском университете имени Каразина была зафиксирована вспышка кори - заболели 26 человек, в том числе 15 студентов, которые живут в общежитии. Корь начала распространяться в университете с марта. Преподаватели и сотрудники вуза оповещали своих студентов о мерах профилактики и распространения заболевания.

По словам и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, вспышка кори в харьковском университете произошла из-за отсутствия у студентов вакцинации. Об этом она сообщила после окончания заседания Кабинета министров Украины.

По словам Супрун, массовая вспышка кори связана с отсутствием вакцинации.

"Те, которые закупили или липовые справки, или те, которые не вакцинировались из-за собственного выбора... В прошлом были проблемы с вакцинами, потому что когда покупали российские вакцины, они, возможно, были неэффективны. Но сейчас в каждом коммунальном учреждении есть вакцины, которые можно вакцинировать. И взрослые контактные лица могут получать эти вакцины, закупленные государством. У нас есть более 1,5 млн вакцин, которые либо уже есть в стране, или поступят в следующем месяце", - заявила Супрун.