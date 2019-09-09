 

Сущенко запретили въезд в Россию

09 сентября 2019 г. 15:10
Источник: РБК-Украина
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Бывшему политзаключенному, журналисту Роману Сущенко, которого освободили во время масштабного обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией 7 сентября, запретили въезд в Россию на 20 лет. Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин изданию "Укринформ".

По его словам, о помиловании и запрете въезжать в Россию Сущенко объявили в СИЗО "Лефортово".

"Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО. Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. Видимо, он секретный", - заявил Фейгин.

Напомним, ранее сообщалось, что корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко после возвращения из российского заключения собирается вернуться к журналистике.

Отметим, 7 сентября в рамках крупного обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой. Так, из российского плена вернулись все 24 моряка и 11 политзаключенных, а именно Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

 

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