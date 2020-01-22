Сутенерше из Луганской области сообщено о подозрении

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, женщине, которая пыталась отправить в Турцию 4 девушек для сексуальной эксплуатации, сообщено о подозрении.

По информации начальника отдела прокуратуры Юрия Ковалева, 20 января 2020 на территории международного аэропорта «Харьков» правоохранители задержали женщину, которая вербовала девушек за границу для сексуальной эксплуатации.

Злоумышленница, пользуясь тяжелым материальным положением девушек, предлагала им заработок и «красивую жизнь» в Турции.

Таким образом она завербовала, с использованием уязвимого состояния, 4 девушек в возрасте от 22 до 26 лет и пыталась переправить их самолетом в Турецкую Республику.



Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.



Досудебное расследование продолжается.