Suzuki SX4 - покоритель большого города®

Когда японцы собираются выйти на новый рынок, они проектируют абсолютно новую модель. Внимательно изучают потребности, вкусы и предпочтения местных жителей и предлагают им продукт, полностью их удовлетворяющий. Чтобы завоевать США, инженеры Сузуки разработали легендарную Витару, ставшую прародительницей целого класса автомобилей − кроссоверов. Спустя двадцать лет они решили покорить Европу. Для завоевания Старого Света появилась SX4. Успех пришел не сразу, первое поколение автомобилей растворилось на большом рынке. Но японцы не сдались. Они проанализировали ошибки, провели дополнительные исследования и выпустили второе поколение − SX4 S-Cross. Теперь, похоже, победа у них в кармане, автомобиль вышел очень удачным. Давайте посмотрим, как это у них получилось.

Японский инжиниринг + итальянский дизайн = идеальный автомобиль

Перед тем как начать поход, нужно найти сильного союзника. Этим правилом руководствуется менеджмент японского автоконцерна. Для выхода на рынок США компания объединилась с лидером местного рынка − Дженерал Моторс. Покорение Европы решили начать вместе с итальянским Фиатом. Поэтому первое поколение Эс-Икса продавалось под брендом Fiat Sedici. Но давайте обо всем по порядку.

Что нужно европейцам

Сложившиеся стереотипы говорят нам, что европейский автомобиль − это люксовый седан немецкого производства, доверху набитый электроникой, отделанный деревом и дорогим пластиком, с шестилитровым мотором невероятной мощности. Да, такие машины существуют. Но если выйти на улицу, неважно, в Харькове, Киеве, Берлине или Мадриде, вы увидите совсем другую картину. Большинство машин − это компактные хэтчбеки, маленькие, экономичные семейные автомобильчики.

Да, любой европеец мечтает о германском бизнес-классе, но ежедневные потребности у него совсем другие. Он желает, как можно реже заезжать на заправку, иметь возможность припарковаться на тротуар узкой улочки старого города или на забитом паркинге у торгового центра. Ему нужна большая задняя дверь, через которую можно погрузить телевизор, детский велосипед или любимую собаку. Задний ряд сидений должен складываться, это не обсуждается.

Еще европейским потребителям нужна потрясающая управляемость и обзорность. Узкие улочки исторического центра собирают большие пробки, двигаться по ним нужно аккуратно, но быстро. Как только загорелся зеленый − рывок вперед, до следующего перекрестка.

Но, самое главное, у автомобиля должен быть собственный характер. Небольшая искорка, которая выделяет его в транспортном потоке. Что-то особенное и неповторимое. Сухие цифры расхода топлива, межсервисного интервала, грузоподъемности и мощности, они, конечно, важны. Но если у машины нет "души", европейцы ее не купят.

Что сделали японцы

В офисе Сузуки очень быстро поняли про "душу" и еще поняли, что им не разгадать эту загадку. Поэтому обратились к лучшему специалисту − знаменитому дизайнеру Джорджетто Джуджаро и его студии Italdesign. Именно этот человек решает, что такое "красота" − как должны выглядеть итальянские спорткары и японские фотоаппараты, американские пистолеты и мотоциклы. Художник, нарисовавший первую модель Фольксваген Гольф и определивший на два десятилетия вперед главное направление автомобильного дизайна не может ошибиться.

К лучшему итальянскому дизайну добавили лучшую в мире технологию полного привода и добротный мотор. Получилось − просто великолепно. Машину полюбили и представители старшего поколения, и молодежь, и семейные люди, и одинокие.

Suzuki SX4 в деталях

Название

Мы уже привыкли к тому, что своим моделям Сузуки присваивает красивые, звучные имена: Витара, Джимни, Свифт. Но в этот раз мы видим аббревиатуру. Расшифровывается она так: Sports X over 4 all seasons. Это можно перевести, как "Спортивный полноприводный автомобиль повышенной проходимости на все четыре сезона".

Во втором поколении к названию модели добавили еще и приставку S-Cross. Очевидно, маркетологи имели в виду логотип Сузуки, имеющий форму перекрещенной латинской буквы S.

Концепция

Максимум универсальности в одной машине. С одной стороны, перед нами городской хэтчбек, компактный и экономичный. С другой − полноприводный внедорожник, умеющий одинаково хорошо держать дорогу на обледенелом шоссе и заболоченной грунтовке. Это и довольно динамичный и быстрый автомобиль с агрессивным дизайном, и образец безопасности, получивший максимальные "пять звезд" на тесте Euro NCAP. Создан для тех, кто не любит ограничений, но не готов переплачивать.

Двигатель, трансмиссия, полный привод

Машина комплектуется самыми разными моторами, но главный в линейке − это 1,6-литровый бензиновый с изменяемыми фазами газораспределения (VVT). Японцы десятилетиями оттачивали этот агрегат, доведя его до совершенства. В результате он может развивать до 117 "лошадей", расходуя при этом до 5,1 литра на сто километров.

С трансмиссией все просто − есть "механика" для любителей спортивного стиля вождения и "автома" для тех, кто больше ценит комфорт. Пять или шесть ступеней − это уже тонкости.

Система полного привода − это фирменная ALLGRIP 4WD. Имеет четыре режима. В автоматическом вы отдыхаете, а всю работу делает электроника. В спортивном вам предлагается обгонять всех подряд на шоссе. В "снежном" режиме хорошо двигаться по скользким поверхностям, в том числе и по болоту. А для полного экстрима подходит режим "блокировка". Стоит отметить, что машины других брендов, имеющие полную блокировку дифференциалов, стоят в два раза дороже Сузуки СХ4.

Все вместе − почти идеальный автомобиль для Европы. И, что самое главное, стоит он значительно дешевле ближайших конкурентов.

Рекомендуем купить Suzuki SX4 в автосалоне "ТЕХНИК-ЦЕНТР" в Харькове

Благодарим коллектив официального представителя Сузуки в городе Харькове за помощь, оказанную в подготовке этого материала. Если вы раздумываете о покупке автомобиля, настоятельно рекомендуем вам обратиться именно в эту компанию. Ее сотрудники прекрасно разбираются во всех тонкостях японского автопрома, находят ответы на все ваши вопросы и стараются помочь, а не просто продать. Условия покупки − лучшие в стране, о чем свидетельствует статистика. Салон постоянно занимает первые места в конкурсе Сузуки, проводимом между региональными представительствами. Обращайтесь, и вы получите верного "четырехколесного друга", сэкономите время и деньги.

Когда японцы собираются выйти на новый рынок, они проектируют абсолютно новую модель. Внимательно изучают потребности, вкусы и предпочтения местных жителей и предлагают им продукт, полностью их удовлетворяющий. Чтобы завоевать США, инженеры Сузуки разработали легендарную Витару, ставшую прародительницей целого класса автомобилей − кроссоверов. Спустя двадцать лет они решили покорить Европу. Для завоевания Старого Света появилась SX4. Успех пришел не сразу, первое поколение автомобилей растворилось на большом рынке. Но японцы не сдались. Они проанализировали ошибки, провели дополнительные исследования и выпустили второе поколение − SX4 S-Cross. Теперь, похоже, победа у них в кармане, автомобиль вышел очень удачным. Давайте посмотрим, как это у них получилось.

Японский инжиниринг + итальянский дизайн = идеальный автомобиль (h2)

Перед тем как начать поход, нужно найти сильного союзника. Этим правилом руководствуется менеджмент японского автоконцерна. Для выхода на рынок США компания объединилась с лидером местного рынка − Дженерал Моторс. Покорение Европы решили начать вместе с итальянским Фиатом. Поэтому первое поколение Эс-Икса продавалось под брендом Fiat Sedici. Но давайте обо всем по порядку.

Что нужно европейцам (h3)

Сложившиеся стереотипы говорят нам, что европейский автомобиль − это люксовый седан немецкого производства, доверху набитый электроникой, отделанный деревом и дорогим пластиком, с шестилитровым мотором невероятной мощности. Да, такие машины существуют. Но если выйти на улицу, неважно, в Харькове, Киеве, Берлине или Мадриде, вы увидите совсем другую картину. Большинство машин − это компактные хэтчбеки, маленькие, экономичные семейные автомобильчики.

Да, любой европеец мечтает о германском бизнес-классе, но ежедневные потребности у него совсем другие. Он желает, как можно реже заезжать на заправку, иметь возможность припарковаться на тротуар узкой улочки старого города или на забитом паркинге у торгового центра. Ему нужна большая задняя дверь, через которую можно погрузить телевизор, детский велосипед или любимую собаку. Задний ряд сидений должен складываться, это не обсуждается.

Еще европейским потребителям нужна потрясающая управляемость и обзорность. Узкие улочки исторического центра собирают большие пробки, двигаться по ним нужно аккуратно, но быстро. Как только загорелся зеленый − рывок вперед, до следующего перекрестка.

Но, самое главное, у автомобиля должен быть собственный характер. Небольшая искорка, которая выделяет его в транспортном потоке. Что-то особенное и неповторимое. Сухие цифры расхода топлива, межсервисного интервала, грузоподъемности и мощности, они, конечно, важны. Но если у машины нет "души", европейцы ее не купят.

Что сделали японцы (H3)

В офисе Сузуки очень быстро поняли про "душу" и еще поняли, что им не разгадать эту загадку. Поэтому обратились к лучшему специалисту − знаменитому дизайнеру Джорджетто Джуджаро и его студии Italdesign. Именно этот человек решает, что такое "красота" − как должны выглядеть итальянские спорткары и японские фотоаппараты, американские пистолеты и мотоциклы. Художник, нарисовавший первую модель Фольксваген Гольф и определивший на два десятилетия вперед главное направление автомобильного дизайна не может ошибиться.

К лучшему итальянскому дизайну добавили лучшую в мире технологию полного привода и добротный мотор. Получилось − просто великолепно. Машину полюбили и представители старшего поколения, и молодежь, и семейные люди, и одинокие.

Suzuki SX4 в деталях (H2)

Название (h3)

Мы уже привыкли к тому, что своим моделям Сузуки присваивает красивые, звучные имена: Витара, Джимни, Свифт. Но в этот раз мы видим аббревиатуру. Расшифровывается она так: Sports X over 4 all seasons. Это можно перевести, как "Спортивный полноприводный автомобиль повышенной проходимости на все четыре сезона".

Во втором поколении к названию модели добавили еще и приставку S-Cross. Очевидно, маркетологи имели в виду логотип Сузуки, имеющий форму перекрещенной латинской буквы S.

Концепция (h3)

Максимум универсальности в одной машине. С одной стороны, перед нами городской хэтчбек, компактный и экономичный. С другой − полноприводный внедорожник, умеющий одинаково хорошо держать дорогу на обледенелом шоссе и заболоченной грунтовке. Это и довольно динамичный и быстрый автомобиль с агрессивным дизайном, и образец безопасности, получивший максимальные "пять звезд" на тесте Euro NCAP. Создан для тех, кто не любит ограничений, но не готов переплачивать.

Двигатель, трансмиссия, полный привод (h3)

Машина комплектуется самыми разными моторами, но главный в линейке − это 1,6-литровый бензиновый с изменяемыми фазами газораспределения (VVT). Японцы десятилетиями оттачивали этот агрегат, доведя его до совершенства. В результате он может развивать до 117 "лошадей", расходуя при этом до 5,1 литра на сто километров.

С трансмиссией все просто − есть "механика" для любителей спортивного стиля вождения и "автома" для тех, кто больше ценит комфорт. Пять или шесть ступеней − это уже тонкости.

Система полного привода − это фирменная ALLGRIP 4WD. Имеет четыре режима. В автоматическом вы отдыхаете, а всю работу делает электроника. В спортивном вам предлагается обгонять всех подряд на шоссе. В "снежном" режиме хорошо двигаться по скользким поверхностям, в том числе и по болоту. А для полного экстрима подходит режим "блокировка". Стоит отметить, что машины других брендов, имеющие полную блокировку дифференциалов, стоят в два раза дороже Сузуки СХ4.

Все вместе − почти идеальный автомобиль для Европы. И, что самое главное, стоит он значительно дешевле ближайших конкурентов.

Рекомендуем купить Suzuki SX4 в автосалоне "ТЕХНИК-ЦЕНТР" в Харькове (h2)

Благодарим коллектив официального представителя Сузуки в городе Харькове за помощь, оказанную в подготовке этого материала. Если вы раздумываете о покупке автомобиля, настоятельно рекомендуем вам обратиться именно в эту компанию. Ее сотрудники прекрасно разбираются во всех тонкостях японского автопрома, находят ответы на все ваши вопросы и стараются помочь, а не просто продать. Условия покупки − лучшие в стране, о чем свидетельствует статистика. Салон постоянно занимает первые места в конкурсе Сузуки, проводимом между региональными представительствами. Обращайтесь, и вы получите верного "четырехколесного друга", сэкономите время и деньги