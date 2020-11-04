Свечи, портреты и новый мурал. В городах Украины прошли акции памяти Екатерины Гандзюк

Свечи и портреты Екатерины и новый мурал в память о ней. Второй год подряд активисты разных городов Украины выходят на акции под символическим названием "Кто заказал Катю Гандзюк?" и требуют наказать не только исполнителей, но и заказчиков убийства херсонской активистки. А также усилить защиту общественных деятелей и журналистов в Украине.

Активистка Екатерина Гандзюк, которая критиковала местные власти, умерла ровно два года назад. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой.

В деле Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и его сообщникам. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Но имя заказчика не названо, хотя, говорят соратники Кати, всем все известно.

Сегодня лидеры общественных организаций Харькова пришли к зданию МВД напомнить об этом.

Олег Гребенюк, ФРИ

Ми, на відміну від влади, яка збільшує інтервали у метро, ми пропогуємо, що треба поважати один одного, дотримуватись карантину, але які з настанням пандемії нікуди не зникли, нам треба вшановувати пам"ять. Й найкращий для цього спосіб вшанувати пам"ять Каті та інших активістів - продовжувати розбувдовувати громадянське суспільство.

Милла Денчик, "Світанок"

Нас все рівно почуюють. Ці акції будуть не лише в Харкові, а в багатьох містах України, й ми ж говориме не лише сьогодні про це, а постійно. Ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк" вони приходять на акції й вимагають, щоб всі вбивства були покарані.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

Сьогодняшня акція - вона присвячена для того, щоб замовники цього вбивства були покарані, смерть Каті, це не лише смерть Каті Гандзюк, це символ атаки на громадян, атаки на суспільство со сторони нечистих на руку політиків з минулого.

Вечером у здания МВД снова собрались активисты, которые пришли напомнить о преследовании общественных деятелей и журналистов. И именно сегодня депутаты проголосовали за увеличение штрафов за преследование, умышленное препятствование осуществлению журналистом профессиональной деятельности должностным лицом с 3 с половиной тысяч до 51 000 гривен.