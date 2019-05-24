Светильники в интерьере: 10 вдохновляющих идей ®

На рынке представлен широкий ассортимент осветительных приборов. Можно найти красивые люстры любых оттенков, форм, дизайна. Но, несмотря на большой выбор, необходимо определить, какое решение подойдет именно вашему интерьеру. Покупаете вы светильник потолочный (Харьков) или настенный, он должен соответствовать стилистической задумке, украшать помещение и быть максимально функциональным.

Красиво и практично — принцип современного интерьера

Сейчас в квартирах почти не встретишь скучных светильников, которые не соответствуют стилю интерьера и просто висят в центре комнаты, потому что так принято. В распоряжении хозяев и дизайнеров — оригинальные торшеры, встроенные светодиодные фонари и различные светильники от классики до хай-тека.

Модные люстры — идеи для освещения в интерьере

С помощью светильников, встроенных в потолок, можно подсветить различные зоны и создать дизайн в стиле минимализма. А необычные люстры станут изюминкой интерьеров, придав им яркость и завершенность. Главное — остальные детали не должны оттягивать на себя внимание.

Люстра в гостиную — не только дань традиции. Уютно смотрится крупный светильник над обеденным столом. Поможет оценить перед покупкой внешний вид люстры фото в интерьере. Лаконичный светящийся круг или лампа под плетеным плафоном станут свидетелями семейных ужинов и романтических вечеров.

Люстра в интерьере: слово новым технологиям

Смарт-светильник — хит последнего года. Подобные светильники:

позволяют регулировать интенсивность света и его «теплоту»;

могут менять направление светового луча;

могут оснащаться светомузыкой.

Цветная подсветка поможет превратить кухню или гостиную в прекрасное место для вечеринки. Ленты светодиодов и точечные светильники чаще используют в белом интерьере. Благодаря подсветке он становится нежно-сиреневым или персиковым, ярко-пурпурным или неоново-голубым.

Лаконичность и минимализм

Приверженцы строгих линий и форм оценят квадратные встроенные светильники. Расположенные симметрично, они подчеркивают геометрию потолка, оконных проемов и шкафов.

Акцентная подсветка штор — красивое и практичное решение, которое поможет добавить света в рабочую зону или сыграет роль ночника.

В минималистическом интерьере хорошо будет смотреться ретро-деталь, которая создаст островок теплоты и уюта. Отлично подойдут для этой задумки лампы Эдисона. Они могут крепиться на панели или свисать на длинных тросах.

Дизайн люстр в функциональных зонах

Парные бра в спальне у кровати — это практично. А светильники лаконичной формы — круглые, квадратные или прямоугольные — с мягким светом создадут эффект окна, за которым светит солнце. В комнате, выходящей на северную или восточную сторону, с ними будет намного уютнее.

Светильники в кухне должны хорошо освещать не только стол, но и рабочие зоны. Вместо спот-системы можно подобрать люстру подходящего дизайна или легкие подвесные светильники, а для освещения рабочих поверхностей — прикрепить подсветку прямо к шкафчикам.

Осветить ванную комнату можно с помощью настенных и потолочных встроенных светильников или же двух классических бра у зеркала и роскошной люстры. Черный цвет светильников придаст интерьеру особый шик.

Тренды года

Новые интересные решения появляются постоянно. Сейчас дизайнеры советуют присмотреться к незаслуженно утратившему популярность торшеру и модной интерьерной новинке — встроенным напольным светильникам. Но если вы любите простые и универсальные решения, купите светильник потолочный, Харьков изобилует различными вариантами. Грамотное освещение решит вопрос зональной подсветки, добавит интересные акценты в интерьер, поможет скрыть недостатки и подчеркнуть красоту помещения.