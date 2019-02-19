"Светофор - не философ!" В суде по делу о ДТП на Сумской состоялись финальные дебаты

Финальное заседание дебатов перед оглашением приговора начинает Елена Зайцева. Обвиняемая в короткой речи без эмоций говорит, что признает все пункты нарушений правил дорожного движения и справедливость всех исков потерпевших. Сразу после речи Зайцева садится и закрывает глаза.

Елена Зайцева, обвиняемая

Я признаю все пункты нарушения ПДД, я чувствую свою вину и не сяду за руль, искренне раскаиваюсь и поэтому буду стараться вместе с семьей погасить ущерб

Далее трое защитников Зайцевой по очереди начали свои выступления в прениях.

Адвокат Евгений Мельниченко заявляет, что Дронов мог затормозить, двигаясь на «желтый» сигнал светофора. А Зайцева не могла остановиться и избежать столкновения, поскольку был короткий путь торможения. А еще у Дронова стаж вождения более 25 лет, а Зайцева – «молодой водитель»:

Евгений Мельниченко, адвокат Зайцевой

Світлофор - він не філософ, йому байдуже, хто їде, він завжди має зміст - і він поялгає в тому, що неможливо покинути перехерестя моментально, одна секунда «червоного» - і зіткення вже на перехресті говорить про те, що світлофор виконав свою роботу. Якби Дронов не рухався раніше дозволеного, то Зайцева була б на відстані принаймні 44 метри від перехрестя. Мабуть, Дронов не розуміє все про безпеку руху , тому він і почав рух на заброняючий сигнал світлофору

Второй выступает Юлия Козырь - еще один адвокат Зайцевой. Несмотря на резонанс, адвокат отмечает, суд должен быть справедливым. Она просит наказания для Зайцевой с учетом обстоятельств, искреннего раскаяния и добровольного возмещения ущерба.

Юлия Козырь, адвокат Зайцевой

Ступінь вини Дронова вважаю більшою, ніж Зайцевої, вважаючи зназно більшу можливість попередити ДТП у даній справі, набагато більшу технічну можливість зупинитися перед зіткненням автівок, у зв"язку із значно меншою швидкістю руху його авто та враховуючи безумовно значно більший досвід водіння

Представитель потерпевших Дмитрий Марцонь говорит, что ни от кого из пострадавших не слышал, что они верят в искренность раскаяния Зайцевой. Он говорит, что защитники Зайцевой пытаются задействовать все механизмы оправдания своей клиентки, однако они требуют максимального наказания для обоих водителей:

Дмитрий Марцонь, представитель потерпевших

Ми зараз чули від захисту Зайцевої в дебатах, що Зайцева навіть не винувата. У всьому винуват пан Дронов, а вона їхала ну майже з довзоленою швидкістю, ну нічого такого жахливого в її діях не було. Але це неправда, шановний Суд! І для нас це ніколи не буде визнано як обставина, яка може пом"якшити покарання

Последним на заседании выступает Геннадий Дронов. Мужчина волнуется, его голос дрожит, он читает речь с листа, видно, что он писал ее самостоятельно.

Геннадий Дронов, обвиняемый

Я каждый день прошу прощения бесчисленное количество раз. Простите меня за то, что оказался на том перекрестке, за то, что начал это движение вместе с другими автомобилями, за то, что в те секунды не осознал то, что происходит. Искренне прошу простить меня и понять. Я ехал, как все и не предполагал возможности таких ужасных последствий

После "последнего слова" Дронова его адвокат Сергей Перепелица хотел подать ходатайство, но судья Попрас молча вышел в совещательную комнату.

Ориентировочно оглашение приговора планируется на 26 февраля.