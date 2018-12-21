Свобода вместо СИЗО. Полицейским, подозреваемым в избиении людей и вымогательстве, назначили залог

Харьковских полицейских, которых подозревают в вымогательстве, а также издевательствах над людьми, задержали в октябре текущего года сотрудники внутренней безопасности и прокуратуры. По данным следствия, правоохранители систематически вымагали деньги у людей и били, когда те отказывались платить. Многочисленные факты издевательств зафиксировали видеокамеры, установленные в помещениях вокзала, где работали полицейские. Под стражу сначала взяли пятерых задержанных, одного поместили под домашний арест. Затем апелляционный суд решил выпустить нескольких из СИЗО, и назначил для каждого залог в размере более 100 тысяч гривен. В суде говорят, для этого были законные основания.

Евгения Бондаренко, пресс-секретарь Апелляционного суда Харьковской области:

У відношенні одного поліціянта апеляційний суд обраний та продовжений слідчим суддею запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишив без змін. Це безпосередньо той підозрюваний, який застосовував насильницькі дії. Суд апеляційної інстанції передбачив можливість альтернативності внесення застави. Це ті підозрювані, які знаходились в приміщенні станції метро.

На данный момент пятеро из шести харьковских полицейских, которым по нескольким статьям грозит до 10 лет тюрьмы за пытки людей и взяточничество - на свободе. В прокуратуре говорят, оценку решению судей давать не будут, но отмечают, что рисков существует множество. Видеоматериалы, которые снимались месяцами в помещениях вокзала, куда приводили людей правоохранители, изучаются до сих пор.

Вита Дубовик, пресс-секетарь прокуратуры Харьковской области:

На усіх етапах слідства ми вважали, що всі підозрювані в цьому кримінальному провадженні, не дивлячись на їх ступінь участі у злочині, мали б перебувати під вартою, оскільки це люди, наділені владою, повноваженнями. і, дійсно, можуть впливати на свідків та потерпілих. Кількість доказів лише збільшується, у нас з'явилося ще кілька епізодів, тобто зараз у нас у кримінальному провадженні 5 епізодів.

Четверо из подозреваемых уже отстранены от работы, еще по двум служебная проверка продолжается. В прокуратуре ожидают, что досудебное расследование завершится весной следующего года после изучения всех существующих доказательств.