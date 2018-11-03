Священник пояснил, как оказался на кладбище среди могил на автомобиле

Как ранее сообщалось, вчера священник Александровского собора в Харькове отец Михаил на кроссовере заехал на кладбище, где в результате маневров автомобилем разбил 10 надгробий.

По информации пресс-службы Харьковской епархии УПЦ МП, фигурантом инцидента является священник - протоиерей Михаил Люшуков. В епархии предположили, что причиной происшествия могло стать ухудшение самочувствия богослужителя.

После размещенной в соцсетях видеозаписи происшествия в YouTube появилось видеообъяснение батюшки по поводу случившегося.

Как рассказал священник, он направлялся из храма на кладбище на ритуал погребения, когда внезапно перед его машиной выскочил человек.

"Для того, чтобы уйти от страшной трагедии, мне пришлось свернуть на могилки. Там, на могилках, - вы прекрасно видите, что я находился, конечно же, в стрессовом состоянии. Я человек уже. видите, немолодой…И когда я пытался выехать с могилок...вышел, можно подумать, что я пьяный. Но ситуацию я могу разъяснить", - сказал он.

По словам отца Михаила, он сдал анализ на наличие алкоголя в крови, результаты которого будут готовы 6 ноября.

Отец Михаил уверен, что никаких алкогольных и наркотических средств там не обнаружат.

"Я не смог сориентироваться, потому что - стрессовое состяние...", - пояснил отец Михаил.

Также священник сообщил, что уже связался с родственниками погибших, чьи надгробия он повредил и пообещал восстановить все поврежденные могилы.