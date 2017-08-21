Священник строит дом в лесопарке

Сергей Силко – руководитель Религиозной общины Озерянского храма Харьковской епархии УПЦ МП - начинает строительство на Белгородском шоссе, 34.

Земельный участок площадью 0,1 га, который фактически находится на территории Лесопарка, Сергей приобрел в октябре 2016 года.

Стоит отметить, что ранее этот земельный участок входил в состав земель, которые Харьковский городской совет бесплатно передал ОК «ЖСК« Елка »по кооперативной схеме. Ою этом сообщают активисты харьковского антикоррупционного центра.

В 2015 году прокуратура подавала иск в суд о возврате этих земель в собственность территориальной общины, но судья отказала в иске.

Также недавно игумен приобрел квартиру в элитном доме по ул. Отакара Яроша, 22, земля которого была выделена по «кооперативной схеме».

Соседом священника в Лесопарке будет отец заместителя прокурора Харьковской области Борис Степанов.

