Священник строит дом в лесопарке

21 августа 2017 г. 11:26
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Сергей Силко – руководитель Религиозной общины Озерянского храма Харьковской епархии УПЦ МП - начинает строительство на Белгородском шоссе, 34.

Земельный участок площадью 0,1 га, который фактически находится на территории Лесопарка, Сергей приобрел в октябре 2016 года.

Стоит отметить, что ранее этот земельный участок входил в состав земель, которые Харьковский городской совет бесплатно передал ОК «ЖСК« Елка »по кооперативной схеме. Ою этом сообщают активисты харьковского антикоррупционного центра.

В 2015 году прокуратура подавала иск в суд о возврате этих земель в собственность территориальной общины, но судья отказала в иске.

Также недавно игумен приобрел квартиру в элитном доме по ул. Отакара Яроша, 22, земля которого была выделена по «кооперативной схеме».

Соседом священника в Лесопарке будет отец заместителя прокурора Харьковской области Борис Степанов.
 

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