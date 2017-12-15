Святой Николай - особым детям. В Харькове прошел благотворительный аукцион в помощь тяжелобольным малышам

Мобильная помощь - тяжелобольным детям. Такую задачу ставят перед собой врачи областного дома ребенка №1. Но для этого нужен транспорт. На микроавтобус для специализированного дома ребенка собирают деньги уже три года.

Роман Марабян, главный врач Харьковского специализированного дома ребенка №1

Это будет мікроавтобус, который будет перевозить как по городу Харькову между лечебными учреждениями, также наши специалисты с помощью этого микроавтобуса и определенного оборудования, которое мы надеемся тоже приобрести, будут оказывать паллиативную помощь выездную детям с Харьковской области

На автобус не хватало ста тысяч гривен. В доме ребенка решили обратиться за помощью к неравнодушным людям и провести аукцион. Организаторы собрали около сотни лотов, в основном это были картины. Олеся Повыдаш говорит - ее диптих связан с тематикой паллиативной медицины.

Олеся Повидиш, художница

«Утрата» посвящена потере ребенка, который ушей из жизни и «Обретение» - когда приходит новый человек в мир. Это одно целое жизненного цикла. Поэтому я эти две свои работы предоставила для аукциона.

Вадим Мохов, директор ЧАО «Укргаздобыча»

Я пришел на этот аукцион поддержать организаторов и детей, которым нужна помощь. Проведение этих аукционов это скорее возможность привлечь внимание к проблеме. Есть та группа граждан – и взрослых и детей, которым нужна наша помощь, потому что сами себе они помочь не могут.

За несколько часов удалось собрать 23 000 гривен, еще 20 поступило из интернет - аукциона. Распродажа лотов, не пошли с молотка с первой попытки, продлится в соцсетях.

