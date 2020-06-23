Сын харьковского военнослужащего Нацгвардии нуждается в помощи на лечение

8-летний сын харьковского военнослужащего Нацгвардии борется с тяжелым заболеванием и нуждается в помощи на лечение.

Об этом сообщил пресс-офицер Восточного регионального управления Нацгвардии Дмитрий Образцов.

«С сыном нашего гвардейца случилась беда. Старший прапорщик Юрий Постоялко сейчас проходит службу в отряде специального назначения в Харькове. Его сын Дмитрий 2012 года рождения заболел острой миелобластной лейкемией (ФАБ М1), сейчас идет первый острый период - «рак крови», - рассказал он.

В настоящее время состояние ребенка оценивается как средне тяжелое.

Мальчик находится в Харьковской городской детской больнице № 16.

Для прохождения первого этапа химиотерапии и стабилизации организма Димы нужно собрать 95 000 евро.

Но таких средств семья не имеет. На лечение ребенка его родители уже потратили более 100 000 гривен.

«Сам отец Димы уже привык к опасности, неоднократно принимал участие в операции Объединенных сил, но с этой проблемой справиться самостоятельно его семья не может. Просим всех не оставаться в стороне и помочь родителям преодолеть болезнь сына! Дадим Диме шанс выздороветь и радоваться жизни вместе с нами!» - призвает помочь неравнодушных коллега военнослужащего.

Контакты:

отец - Юрий Викторович Постоялко, телефон: 050905 14 65;

мать - Виталина Николаевна Постоялко.

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