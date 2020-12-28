Сын Кернеса стал директором фонда с уставом в 135 миллионов гривен - ХАЦ

28 декабря 2020 г. 14:30
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Осенью сын Геннадия Кернеса - Даниил Привалов возглавил Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Зион», который зарегистрирован в Киеве.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц.

«Фонд был создан в конце августа. Сначала размер уставного фонда составлял 6500000 гривен. Но недавно его размер увеличился до 135 млн. грн.

Контактные данные фонда принадлежат  КУА «Дализ-Финанс», которая занимается управлением активами.

Информации, какими именно активами сейчас управляет фонд, нет», - сказано в сообщении ХАЦ в Фейсбук.

Также отмечается, что в 2020 году Привалов стал владельцем ООО «Алфавиль», которому принадлежит недвижимость на ул. Ярослава Мудрого в Киеве.

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