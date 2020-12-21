Сына Гладковского подозревают в получении миллионной взятки

21 декабря 2020 г. 15:54
Источник: РБК-Украина
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По делу "Укроборонпрома" объявили подозрение Игорю Гладковскому - сыну бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского. Его подозревают в получении взяток за обеспечение компании "Оптимумспецдеталь" контрактами с "Укроборонпромом".

На сайте Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) говорится, что подозреваемый с рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других компаний.

По данным следствия, фигурант обеспечивал "Оптимумспецдетали" преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома" и получал за это 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли.

"Таким образом только по одному договору подозреваемый получил 950 тысяч гривен неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности - остальные факты пока исследуют", - говорится в сообщении.

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