Сыну жительницы Балаклеи, погибшей в результате взрывов на арсенале в 2017 году, выплатят полмиллиона гривен компенсации

Жителю Балаклеи, потерявшему мать в результате ЧП на арсенале в марте 2017 года, выплатят полмиллиона гривен компенсации.

Соответствующее постановление Верховного суда Украины было опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, 23 марта 2017 года на территории 65-го ракетно-артиллерийского арсенала боеприпасов (военная часть А1352 Министерства обороны Украины) произошел пожар, в результате которого сдетонировала часть боеприпасов и произошли взрывы. Это событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация техногенного характера регионального уровня.

Примерно в 12 час. 30 мин. В дом одной из местных жительниц попал снаряд и возник пожар. Кроме того, из-за попадания снаряда в жилище женщина получила травмы и в тяжелом состоянии была доставлена в Балаклейскую центральную районную больницу, а затем в тот же день была эвакуирована Областную клиническую больницу Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, где ей была проведена трепанация черепа. Однако в результате отека головного мозга женщина умерла.

В начале 2018 года сын погибшей женщины обратился в суд с иском к Минобороны, региональному Управлению СБУ и воинской части А1352.

Мужчина через суд потребовал взыскать с ответчиков один миллион гривен в качестве моральной компенсации за потерю родного человека.

В 2019 году Киевский районный суд своим решением обязал воинскую часть А1352 выплатить потерпевшему 300 тысяч гривен. Затем апелляционный суд Харьковской области частично удовлетворил жалобу адвоката потерпевшего, увеличив размер взыскания компенсации с воинской части до полумиллиона гривен.

Судебное решение апелляционного суда мотивировано тем, что боеприпасы, которые хранились на территории военной части А1352, были закреплены за ней на праве оперативного управления.

Поэтому местный суд пришел к выводу о том, что моральный вред подлежит возмещению именно военной частью, а не Министерством обороны Украины.

«При этом определенный судом первой инстанции размер возмещения морального вреда не соответствует верховенству права, требованиям разумности и справедливости, поэтому его необходимо увеличить до 500 000 грн», - сказано в документе.

Также в 2019 году представитель потерпевшего обжаловала соответствующее решение в Верховном Суде Украины и потребовала взыскать с Минобороны и воинской части в пользу своего подзащитного 800 тысяч гривен.

16 августа того же года адвокат воинской части также обратился в Верховный суд с кассационной жалобой об отмене всех предыдущих решений.

Верховный Суд оставил без изменений решение Харьковского апелляционного суда о выплате потерпевшему компенсации в размере 500 тысяч гривен.