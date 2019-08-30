Сырость и плесень в комнате: пенсионерка жалуется на работу коммунальных служб

Екатерина Евтуховна уже три месяца подряд вынуждена жить в доме, который постепенно покрывается плесенью. Дело в том, рассказывает пенсионерка, что последствия затопления канализационной трубы для нее превратились в настоящее испытание. Бабушка вспоминает, как в начале лета заметила за шкафом мокрое пятно. Оказалось, что это начала протекать труба, которая проходит за стеной. Впрочем, рабочие с местного «Жилкомсервиса» довольно быстро прибыли на вызов, но для того, чтобы добраться до места протекания им пришлось ломать стену.

Екатерина Долгачева, проживает в квартире по ул. Инициативной 10/24:

Пришли заложили, положили 4 кирпича, и всё. Наша «домуправ» говорит: у меня штукатуров нет, материала нет.

Екатерина Евтуховна говорит: наблюдая за такой работой решила не ждать помощи и наняла мастера. С собственной пенсии в 3 700 гривен за его работу и материалы отдала больше половины. Но всё равно, говорит пенсионерка, ей это не помогло.

Екатерина Долгачева, проживает в квартире по ул. Инициативной 10/24:

Я наняла человека, мы оббили стену до кирпича, до кирпича всё оббили, вынесли. Потом я купила материал, они всё это заложили, заштукатурили - всё мы сделали. Месяц стояло оно у меня на просушке, он пришел ко мне вчера и говорит: куда же клеить обои, если оно все в сырости?

Пенсионерка говорит: больше всего боится того, что осенью все станет еще хуже. Влажность заполнит всю комнату и жить в квартире станет невозможно, ведь труба, которую будто-то бы починили продолжает течь. Бабушка, которой вот-вот исполнится 90 жалуется: родных у нее нет, кроме правнучки. Помочь некому, а на коммунальщиков надежды уже нет.

Екатерина Долгачева, проживает в квартире по ул. Инициативной 10/24:

Там вот было еще дальше, но там еще не пошло, а вот наверх пошло. Это надо опять всё снимать, всё заново делать.

Пенсионерка говорит: самое интересное, что в ответе на ее обращение коммунальщики отметили, что течение и целостность трубы они восстановили. Об этом сообщили в «Жилкомсервисе» и журналистам «АТН». Но почему после этого стена продолжает оставаться влажной - ответить не могут.