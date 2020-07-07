Сюрпризы от кукольных наборов L.O.L. Surprise ®

Пластиковый шар в яркой обертке — мечта многих современных девочек. Под каждым его слоем скрывается сюрприз, связанный с «хозяйкой» домика-сферы — маленькой глазастой куколкой ЛОЛ. Что спрятано под пленкой и какими эпатажными малышками пополнить коллекцию, выясняли эксперты интернет-магазина «Будинок іграшок».

Почему именно L.O.L.?

Тем, кто не знает, почему пластиковых глазастых пупсов зовут L.O.L., объясняем. Название игрушки расшифровывается как Lil Outrageous Littles, что в переводе с английского означает «слегка эпатажные малышки». Действительно, куколки полностью соответствуют своему названию: странная прическа и броский макияж, неординарная одежда и стильные аксессуары — визитные карточки каждой малышки семейства эпатажных крошек. Появившиеся на прилавках магазинов в 2016 году, они мгновенно стали желанным подарком для девочек по всему миру. Кукла ЛОЛ в Харькове, Киеве и любом другом городе Украины станет отличной подружкой для девочки. Растущая популярность дала идею производителю для выпуска новых линий, в которых сюрпризов и неожиданностей — предостаточно.

Что скрывает обертка?

Чтобы добраться до куколки, спрятанной внутри шара, необходимо «преодолеть» несколько слоев упаковочной пленки, под каждым из которых спрятан какой-то сюрприз: наклейки, загадки-ребусы, секретное послание, сандалики, туфельки или сапожки, одежда, солнцезащитные очки, наушники, поильник и другие неожиданности. В зависимости от серии (Lil Sisters, Let's be friends, Pets, Big Surprise и другие), счастливую обладательницу ЛОЛ-шара ожидают от 5 до 50 сюрпризов. Причем узнать, что скрывается под слоями обертки, можно лишь распаковав шар полностью. Сам шарик тоже многофункционален и служит подставкой для куколки, домиком, сумочкой-переноской и ванночкой для купания.

Эпатажный пупс может пить водичку, плеваться и даже ходить в туалет. Некоторые малышки обладают особыми «талантами»: при соприкосновении с водой меняют цвет волос или платья, светятся в темноте, мерцают под лучами ультрафиолетового фонарика.

Пополни свою коллекцию!

Несмотря на то, что семейка глазастых куколок и без того большая (певицы, юные ученые, гламурные красотки, модницы, гимнастки, младшие сестренки-ЛОЛ и другие), производители не перестают радовать поклонниц пупсов новыми игрушками и стильными аксессуарами для еще более захватывающей и интересной игры.

Настоящим хитом этого лета стали длинноногие модницы ЛОЛ высотой 27 см из серии LOL OMG Lights: Прекрасная Леди, Ангел, Блестящая Королева и Леди Гонщик. Каждая из подружек скрывает в шарике 15 сюрпризов, включая подставку для куклы.

Еще одна новинка 2020 года — серия LOL Surprise Lights Glitter. Сюда включены 12 куколок, каждая из которых имеет лишь одну функцию (плачет, плюется, делает пи-пи или меняет цвет в холодной воде). Особенность малышки — уникальные украшения, увидеть которые можно лишь в ультрафиолетовом свете.

Чтобы эпатажной куколке не было «скучно», производители позаботились о компаньонах и выпустили 12 домашних питомцев серии L.O.L. Surprise! Lights Pets, покрытых длинным мехом. Чтобы увидеть, кто именно скрывается под мохнатой шубкой, придется снять со зверька мохнатый тулупчик, который можно повторно надеть на питомца в разных вариациях, придавая четырехлапому новый вид.

Выбирайте куколку-подружку по душе. Эпатажные малышки с нетерпением ждут встречи со своими хозяйками.