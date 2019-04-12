Табачная компания против фискалов: суд поставил точку в многомиллионном споре

Сегодня областной апелляционный административный суд закрыл дело по иску компании «Филипп Моррис Украина» против Главного управления государственной фискальной службы в Харьковской области. А именно отменил требование по уплате налогов в размере около 635 миллионов гривен, которые Харьковская ДФС насчитала компании незаконно, говорит защитник "Филипп Моррис Украина" Виталий Оджиковський.

Виталий Оджиковський, представитель интересов "Филипп Моррис Украина"

Нарешті суд закрив провадження, чим повністю завершив цю справу, відновив порушенні права "Філіп Морріса" і ми дуже задоволенні таким рішенням.

В компании считают, что такое решение подтверждает репутацию «Филипп Моррис Украина» как добросовестного налогоплательщика.

Михаил Поляков, менеджер по вопросам фискального регулирования ЧАО «Филип Моррис Украина»

Наша компанія як я вже зазначав є п'ятим платником податків в цій країні. Ми абсолютно в повному обсязі сплачуємо всі податки і абсолютно законно ведемо свою діяльність.

Ирина Коновалова, руководитель Европейской Бизнес Ассоциации в Харькове

Активная компания, прозрачный бизнес и всегда именно на примере "Филип Морриса" мы показываем европейский опыт ведения бизнеса, это наш пример.

Так, сумма налогов уплаченных компаниями "Филипп Моррис" в бюджеты всех уровней за прошлый год составила более 17 миллиардов гривен.