Take a pet: музыканты присоединились к проекту в поддержку бездомных животных

21 декабря 2020 г. 16:37
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Украинские артисты присоединились к проекту в поддержку бездомных животных. Они приняли участие в съемках социального фотопроекта #takeapetua.

Проект реализуется с 2015 года. С момента старта кампании удалось найти новые семьи нескольким десяткам бездомных животных по всей Украине.

#takeapetua – это календарь, все средства от продажи которого будут направлены на поддержку бездомных животных. Проект поддержали: MONATIK, DOROFEEVA, NK, Alekseev, KAZKA, Ирина Билык, харьковская группа МАХА и многие другие.

В этом году съемки социального календаря прошли совместно с питомцами Гостомельского приюта для животных.

«Мы понимаем, какое сейчас сложное время для каждого, и как тяжело сегодня в связи с пандемией думать не только про свое здоровье и сохранение бизнеса, но и помогать тем, кто без нас не может. И мы своим примером хотим сказать, что помощь - это не сложно, а даже иногда приятно. И от нее зависит чья-то жизнь», - рассказала солистка группы МАХА Марина Остапенко.

«Проекту пять лет. Наша задача – привлечь внимание к проблеме бездомных животных и донести месседж необходимости помощи приютам, которые не финансируются ни бюджетными, ни грантовыми организациями», - отмечает организатор и основатель проекта Александра Малиновская.

Календарь увидит свет в декабре.

Официальная группа проекта в Instagram: https://www.instagram.com/takeapetua

 

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