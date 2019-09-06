«Такое ощущение, что фуры едут прямо в квартиру»: третий день пробок на Полтавском Шляхе

Решение о начале ремонта перекрестка улиц Дудинской и Полтавского шляха именно тогда, когда из-за обвала начался ремонт моста на окружной, превратило, казалось бы, хорошее дело в злую шутку, жалуются харьковчане.

Ведь теперь поток легковушек, автобусов и фур с окружной проезжает в нескольких метрах от их окон.

Окна квартиры Николая Голубничего находятся в нескольких метрах от этой магистрали, он боится представить, что произойдет с асфальтом, если ремонтные работы затянутся более чем на неделю.

Николай Голубничий, местный житель

Альтернатива есть, как мне кажется, потому что я сам дорожник и понимаю, если они решили делать, наша дорожная служба, перекресток Дудинская - Полтавский шлях, надо было организовать альтернативное движение, хотя бы по одной полосе в сторону города. Сейчас идёт движение в одну сторону, как бы это очень-очень большое неудобство для всех жителей нашей улицы

Мужчина говорит: оправдать такое решение можно было бы какой-то действительно экстренной ситуацией, но учитывая состояние Полтавского Шляха, который, по сравнению с другими дорогами города, был вполне удовлетворительным, по меньшей мере - непродуманное.

Николай Голубничий, местный житель

Перекресток был в неплохом состоянии, были возле перекрёстка какие-то «наплывы», но они, как мне кажется, были несмертельны и, наверное, логично было бы сделать сперва альтернативу какую-то движению или отремонтировать мост, или запустить машины через ту же Довгалевского, через ту же Баррикадную, а потом приступать к ремонту асфальта

Жители улиц, по которым теперь объезжают Полтавский Шлях, говорят: гул от машин такой, будто они едут прямо в их домах, да еще и оставляя после себя невыносимый запах горючего.

Людмила, местная жительница

Мне непонятен тот факт, почему начали ремонт дороги, когда обвалился мост, и когда все машины, которые должны были идти по окружной, пошли через Харьков. Я не говорю - тот факт, что они гудят, что сегодня ночью, утром рано я проснулась не от будильника, а от машин. Ну, и, конечно, у нас в доме есть грудные дети

И те, кто, казалось бы, должен радоваться новому асфальту, говорят: эта неделя за рулем оказалась крайне тяжелой. Также уже подсчитывают расходы на топливо, которое пришлось сжечь в километровых пробках.

Антон, таксист

Здесь вчера вообще был коллапс, вчера тут, не знаю, часа пол как минимум стояли, так что сегодня, еще более-менее...

Конечно, сложно. Мост не работает, объезд, и еще дорогу начали делать - всё «вовремя»

Между тем в мэрии пообещали - ремонт, а затем и проблема с пробками, продлится примерно до середины следующей недели.