"Такое впечатление, что нам просто плюнули в лицо". Почему автор петиции по реконструкции парка "Зеленый Гай" недоволен ответом Кернеса?

Петицию по реконструкции парка «Зеленый Гай» подписали более 5 тысяч горожан. Именно такое количество необходимо для того, чтобы ее рассмотрел мэр города. Накануне на сессии горсовета Геннадий Кернес заявил: о проблеме знает и в ближайшее время предоставит официальный ответ.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Я вам сразу скажу, що на сесії це питання розглядатися не буде, а відповідь заявники получать. І в цілому, то шо до «Зеленого Гаю». У нас є вже проект, тому що необхідний проект. Робити аби що робити, ми цього не робимо. У нас є плани

Однако так называемые «планы» мэра вызывают у активистов общественных организаций много вопросов. Как и то, почему некоторые петиции рассматриваются на сессии горсовета, в то время как другим - отказывают.

Виталий Капшитарь, автор петиции

Петицию не решили выносить на рассмотрение очередной сессии горсовета, то есть посчитали ненужным считаться с нашим мнением - 5 тысяч 45 человек, которые подписали эту петицию. То есть, ну скажем, так выражусь, такое впечатление, что нам просто плюнули в лицо

И сам ответ, который появился на сайте горсовета, вызывает у мужчины много вопросов. В частности, то, что парк рассматривают как тихую зону, на которой не планируют устанавливать ни аттракционы, ни другие развлекательные приложения, как в том же Парке Горького. Удовлетворившись при этом лишь частным мини-парком, состояние которого оставляет желать лучшего. Обещают уделить внимание только северной части территории парка. Что будет с основным массивом, где уже сейчас можно увидеть пеньки от спиленных деревьев и неизвестные застройки - мужчина не знает. Ведь охраной парка на практике занимается 2 человека, говорит Борис Шестопалов.

Борис Шестопалов, активист «#Новое ХТЗ»

Отсутствие оформления земли под парком как рекреационная зона создает предпосылки. Первое: для того, чтоб эту землю можно было распиливать. Так, например, есть кафе «Берлога», которое подало на сессию документы для оформления земли вокруг своего кафе. Или птицефабрика, что-то там «разделка птиц», которая находится прямо около центральной клумбы и тоже по заверение чиновников с этим ничего невозможно сделать - это частная территория

Шестопалов говорит, что отсутствие оформления земли влечет за собой не только то, что на территории парка невозможно осуществлять предпринимательскую деятельность, но и элементарно установить туалеты. В это время, говорит он, парк заполонили наркозависимые, горы мусора, открытые люки и несанкционированное кладбище для животных. Все это, говорит, началось с момента, когда в 2011 КП парк «Зеленый Гай» перешло в стадию ликвидации.

Борис Шестопалов, активист «#Новое ХТЗ»

В рамках субботника, который был на прошлой неделе мы организовались с мужчинами, надели резиновые сапоги, необходимое оборудование и расчистили родник. И как можно видеть сейчас, прямо отсюда с этого берега - там бьёт ключ, чистая вода

Борис показывает источник, который еще на прошлой неделе был засыпан строительным мусором. Говорит, таких живописных уголков по всей территории парка множество - просто до них никому нет дела. Поэтому вместе с единомышленниками пытаются своими силами привлечь внимание людей, чтобы потом не жалеть об утерянном парке.

Виталий Капшитарь, автор петиции

Мы практически каждые выходные проводим здесь субботники. Мы пытаемся помочь парку облагородиться, стать красивым, чтоб сюда приходили люди, горожане, чтоб им здесь было приятно. Прошлый субботник хотя бы немножко облагородили клумбу, потому что посадили цветы, прокультивировали землю, потому что клумба с сорняками была

Виталий уверяет: такую ​​работу будут продолжать и в дальнейшем.