Такси Opti в Харькове – перемены к лучшему®

Меняться – значит развиваться. Так звучит один из посылов ребрендинга Оптимального такси 579, который состоялся в конце 2019 года. Сменив название на Opti, компания сразу же начала внедрять новые критерии коммуникации с водителями и пассажирами.

Обновление Оптимального, заслужившего доверие многолетней профессиональной работой, произошло как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Opti стал еще качественнее, доступнее, быстрее и удобнее. Жители и гости Харькова, в котором расположен один из самых крупных офисов компании в Украине, уже оценили изменения.

Ключевым фактором стала переквалификация водителей в партнеры. Компания, придерживаясь индивидуального подхода, создает максимально комфортные условия сотрудничества, тем самым повышая личную заинтересованность драйверов в развитии бренда. Иными словами, Opti привлекает единомышленников, разделяющих его философию, основанную на оптимизме и радости движения.

Обновление во всем

Может сложиться впечатление, что ребрендинг в большей степени коснулся партнеров, однако это не так. Именно пассажиры являются для Opti самыми главными объектами его деятельности. Повышая уровень предоставляемых услуг, а также расширяя их перечень, компания сделала шаг в сторону ценовой лояльности, зафиксировав тарифы и сделав их открытыми.

Благодаря качественному пополнению автопарка, каждый пассажир может выбрать класс авто - Go (эконом/стандарт) или Choice (стандарт/комфорт), исходя из своих возможностей и пожеланий. При этом служба предлагает большой выбор машин «на все случаи жизни»: седаны, хэтчбеки, универсалы, минивэны и микроавтобусы для групповых поездок, а также грузовые авто.

Мобильное приложение – удобный способ вызвать Opti

«Апгрейд» бренда сказался и на мобильном приложении Opti, с помощью которого можно оформить заказ всего за несколько кликов, причем как в самом Харькове, так и в его пригороде. Интерфейс и функционал приложения были обновлены и дополнены, а сама программа стала еще удобней и безопасней.

Для всех пользователей приложения до 5% был увеличен кешбэк. То есть, с каждой поездки Вы получаете бонус на свой аккаунт, который можно использовать для следующих путешествий.

Программа позволяет сделать предварительный заказ, вызвать авто на два и больше адреса, отслеживать передвижение машины, самостоятельно регулировать стоимость поездки, что очень удобно в часы пик, а также ставить оценку водителю, которая будет непосредственно влить на его рейтинг. Кроме того, в дополнении прописана возможность оставить уточняющий комментарий к заказу.

Такси в Харькове по-прежнему можно вызвать по короткому номеру 579 или на сайте Opti https://opti.global/ru/kharkiv, заполнив онлайн-форму.