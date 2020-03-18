«Там все работает, только там уже никто не ездит, одни трупики», - Кернес о критической ситуации в Италии (видео)

18 марта 2020 г. 15:55
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Мэр Харькова Геннадий Кернес на заседании горсовета цинично прокомментировал ситуацию в охваченной коронавирусом Италии.

В соцсетях появилось видео заседания внеочередной сессии горсовета, где мэр Харькова на заседании горсовета, видимо, чтобы "успокоить" харьковчан, которые возмущены плохой работой городского транспорта сегодня утром, заявил: "В Италии всё работает, и трамваи ходят, только там уже никто не ездит, одни трупики".

Напомним, накануне, 17 марта, в 20:00 в Харькове в результате усиления мер по карантину до 3 апреля прекратил работу метрополитен.

Также изменил свой режим и формат работы наземный городской транспорт.

В результате этого сегодня утром на остановках общественного транспорта образовывались большие очереди.

Напомним, 17 марта в Украине подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом.

Среди них трое детей в возрасте полгода, год и 10 лет. которые контактировали с инфицированным коронавирусом.

 

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