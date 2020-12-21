Танцы под российский шансон: курсантки харьковского вуза оказались в центре скандала (ВИДЕО)

Харьковский национальный университет внутренних дел начал служебное расследование после публикации в социальных сетях видео девушек в курсантской форме, которые танцуют под песню российской группы «Воровайки». Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

«В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсанток, вероятно, полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение российского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование», - говорится в сообщении.

Видео, о котором идет речь, распространилось в течение последних двух дней в сетях ТикТок и Телеграм. В коротком ролике участвуют 5 девушек, действие, вероятно, происходит в казарме (в помещении двухъярусные кровати с одной стороны и шкафы - с другой). Танцуют девушки под песню «Наколочки», звучит отрывок со словами: «Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках, милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп татуировочки».

Как сообщалось, российская женская группа «Воровайки» исполняет шансон. В репертуаре группы имеется песня с такими словами: «Курица - не птица, хохлы - не заграница. Крым теперь по ночам Порошенко снится. Курица - не птица, хохлы - не заграница. Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица» и с такими словами: «Смелости нам хватит, хватит интересу, если будет надо - заберем Одессу».

19 декабря 2019 года СБУ сообщила, что участницам группы запрещен въезд на территорию Украины.