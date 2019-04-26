Тайны писанки

Мастера говорят, инструмент будто живое существо его надо хорошо накормить воском и прогреть над пламенем свечи - тогда он будет слушаться. Наши предки не просто разрисовывали яйца, а зашифровывали в писанках самое желанное. Орнамент здесь символический. В его основе лежат символы, отражающие строение Вселенной

Валерия Талашко, народный мастер писанок

Те же самые линии, и каждая линия имеет свое значение. Вертикальная - это символ мужского начала, горизонтальная - женского, а вместе их пересечение - мы получаем творение, творчество, продолжение жизни. Из растительных, да, самые распространенные - это бараньи рожки, листики, те же самые завитки, в которых в каждый вкладывается какое-то свое значение. Даже точка, одна маленькая точка - она тоже имеет свое значение, потому что точка - это символ проростающего зерна

Краски в древние времена мастера делали сами - использовали сажу, кору дуба и лук. Сегодня есть огромное разнообразие всевозможных красок и различных оттенков. Однако, значение цветов осталось тем же, что и сотни лет назад

Валерия Талашко, народный мастер писанок

Желтый цвет может символизировать солнце, хлеб, урожай. Красный - символ любви, здоровья, счастья, процветания. Зеленый - символ возрождения, роста и продолжения. Черный - это символ нашей матушки-плодородной земли

Татьяна

Конечно же, люблю наш и голубой и желтый цвет украинский. Это же символ и неба, и ржи, богатства. И вот, сегодня, добавлю зеленый к желтому ... хочется такой растительности

Писанки никогда не предназначались для еды. Они стали хорошими подарками для родственников, друзей или крестников. Другое дело с крашенками - яйцами, окрашенными в один цвет. Их, как раз, и готовили к праздничному столу. А чтобы хорошо сохранялись на протяжении всех праздников, варили в субботу

Елена Бондарчук

Встречать буду с большой семьей, у меня 4 внука, две дочери. Это будет большой, хороший праздник и мне хочется в каждую семью разрисовать самостоятельно эти яички

Наши предки делили поверхность яйца на определенное количество частей. Поэтому перед тем, как приступить к росписи, важно уделить этому внимание. Разделение на две части символизирует представление о двух мирах, на три части - значит три небесные сферы, а на четыре, образуя крест, - означает четыре стороны света