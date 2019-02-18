Тайный клиент: сервисный центр МВД запустил на Харьковщине новый проект по проверке услуг

С сегодняшнего дня в сервисных центрах МВД на Харьковщине вводится проект «Тайный клиент».

Как сообщили в пресс-службе сервисного центра МВД, теперь каждый посетитель, получив административную услугу, может оставить отзыв о ее качестве.

По словам начальника Регионального сервисного центра МВД в Харьковской области Дениса Бакумова, проект будет действовать постоянно.

«Мы хотим услышать мнение каждого, чтобы улучшить качество предоставления услуг. Наша цель - получить вовлеченные отзывы как специально подготовленных проверяющих, так и рядовых граждан, чтобы улучшить качество предоставления услуг. Мы хотим увидеть нашу работу Вашими глазами», - отметил Бакумов.

Проект будет реализован пока в 2 центрах - на улице Надежды, 15 в Песочине и на улице Днепровской, 251 в Мерефе, где специалисты обслуживают клиентов с помощью электронной очереди, а дети имеют возможность играть в специальных уголках, пока их родители регистрируют машину. Также можно почитать литературу с помощью буккросинга.

Кроме того, центры оборудованы камерами видеонаблюдения, благодаря которым на сайте http://kha.hsc.gov.ua/ можно посмотреть загруженность центра и отслеживать его работу.

Тайным клиентом во время визита в сервисный центр МВД сможет стать любой человек.

Для этого необходимо детально ознакомиться с анкетой-откликом и критериями оценки работы сервисного центра МВД, посетить сервисный центр, получить реальную услугу, заполнить и отправить анкету-отзыв.

Анкета для заполнения находится здесь: hsc.gov.ua/anketa/.

Также во время своего визита клиент сможет оценить работу администратора по информационной стойкой, администратора, который оказал услугу, экзаменатора (в случае сдачи экзамена на право управления транспортным средством), специалиста Экспертной службы МВД, специалиста колл-центра Главного сервисного центра МВД.

Клиент также сможет отметить информацию об удобстве навигации, соблюдению инклюзивных условий, организации работы сервисного центра МВД, доступности информации на сайте и консультационной поддержки в социальных сетях.

Кроме того, в рамках проекта можно будет проверить качество предоставления таких услуг как регистрация и перерегистрация авто, получение водительского удостоверения впервые или его обмен, получение справки о несудимости, заказ индивидуальных номерных знаков и многое другое.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, все отзывы и замечания будут обработаны в режиме реального времени, а результаты проекта будут обнародованы позже на сайте Главного сервисного центра МВД.

Получить консультацию можно на официальной странице в Facebook или по телефону (044) 290-19-88.

Проект реализуется при поддержке Консультативного миссии Европейского Союза (КМЕС) в Украине.