Театрально-концертный сезон закрыт - строительный сезон стартовал

Накануне исполнением третьей симфонии Сен-Санса и Кармен-сюитой Бизе-Щедрина с участием танцовщицы фламенко Натальи Меириньо свой 88-сезон закрыла Харьковская филармония. Хотя он и не был юбилейным, стал по-настоящему знаковым - именно в этом сезоне был открыт новый органный зал.

Юрий Янко, директор Харьковской филармонии

Безусловно, это для нас с вами это большой праздник и историческое событие. Я уверен, что я не преувеличиваю. И судя по всем тем многочисленным заявкам дирижеров и исполнителей, солистов, оркестров выступить в этом зале и так далее, мы попали в десятку, и здесь еще много-много чего будет хорошего.

Пока музыканты готовят новую программу, строители реконструируют следующий зал. Исторический корпус, в котором сейчас активно идут работы по строительству уникального концертного зала на 700 мест - он будет в два раза больше органного - не успеют завершить к осени, но они, обещают в облгосадминистрации, будет отремонтирован в более короткие сроки. Если органный зал строили десять лет, концертный обещают открыть через два года.

Юлия Светличная, губернатор

На данный период времени есть полное обеспечение и финансовое, и технических возможностей и рабочей силы. Мы не будем растягивать эту стройку на десятилетия. Моя основная задача, которую я ставлю перед строителями - то что объект должен быть закончен в последующие два года.

Еще один зал, который реконструкторы обещают обновить за летний период, - театр имени Пушкина. Несмотря на то, что здание театра было восстановлено только в 2003 году, коллектив снова столкнулся с проблемами.

Сергей Бычков, директор театра имени Пушкина

Особенно стал рушиться фасад, рушиться колонны и мы собрались, написали письмо, заказали проект и были выделены деньги областной радой.

Всего на реконструкцию фасада было выделено 670 тысяч гривен.