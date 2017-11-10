Техника, которая помогает спасти жизнь. Областной детской больнице №1 передали новое медоборудование

Аппарат «SERVO-i» врачи называют техникой нового поколения. Он позволяет использовать массу режимов штучной вентиляции легких для новорожденных. Даже для недоношенных малышей весом всего в 500 граммов. Кроме того, проводить вентиляцию легких с помощью «SERVO-i» можно через нос, не вставляя младенцам специальную трубку в дыхательные пути. Сегодня такой аппарат появился в Областной детской больнице №1.

Михаил Перхун, зав. отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных:

Это называется дыхательный контур, с увлажнением, с подогревом дыхательной смеси, как в колбе, так и по ходу прохождения воздуха. Чтобы не выпадала роса так называемая, чтобы конденсат образовался и чтобы к ребенку шел подогретый, увлажненный, очищенный воздух, также сюда можно подавать лекарства в дыхательные пути.

В Областную детскую больницу №1 передали 23 единицы современного оборудования – среди них не только аппараты штучной вентиляции легких, но также инкубатор для обычного ухода за новорожденными, системы интенсивной терапии и наркозно-дыхательный аппарат. Приобрели оборудование за счет средств областного бюджета – потратили около 26 миллионов гривен, рассказывают в ХОГА. Врачи подчеркивают, новая медицинская техника поможет не только сократить время пребывания в медучреждении маленьких пациентов, но и спасти многим из них жизнь.

Юлия Светличная, глава ХОГА:

Це новий підхід щоб оновлювати матеріально-технічну базу, і я сподіваюся, що це обладнання високо-якісне та сучасне, яке було надано, спасе ще не одну тисячу дитячих життів.

Оксана Пионтковская, главный врач Областной детской больницы №1:

Мы распределили для 5 отделений. Для двух отделений реанимационных, одно из них - отделение неонатальной реанимации, там где находятся совсем маленькие детки с нуля часов до 28 дней. Определили такое оборудование в отделение патологии новрожденных, в ургентно-операционный блок и в рентген-отделение

Ежегодно в Областной детской больнице №1 оказывают помощь более, чем 90 тысячам пациентов, около 500 из них – новорожденные, которые нуждаются в особенном уходе или проведении сложных операций.