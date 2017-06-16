Технологии, которые меняют Украину

Цифровые сервисы и новые банковские услуги. В ПриватБанке рассказали о новых проектах этого финансового учреждения, внедренных во втором квартале нынешнего года.

Добиться Украине энергетической независимости и как можно меньше закупать импортного газа – в решение этих стратегических для страны задач активно включился и ПриватБанк.

ПриватБанк участвует в государственной программе по предоставлению «теплых» кредитов для утепления жилищ. При этом значительную часть кредитов – до 70% компенсирует государство.

«Теплые» кредиты выдаются ПриватБанком как ОСМД и ЖБК, так и физическим лицам.

Для физических лиц ПриватБанк внедрил принцип «что, где, как» с перечнем товаров, которые подпадают под компенсацию и инструкцией, по заявке на получение компенсации. Для ОСМД и ЖБК ПриватБанк представляет наилучших поставщиков на торговой площадке «ПриватМаркет». При этом кредиты оформляются через Интернет быстро и удобно.

Поддержка малого и среднего бизнеса – это приоритеты в работе ПриватБанка. Здесь уверены, что основой экономики является предприниматель. Национальной программе поддержки предпринимательства «КУБ» (Країна успішного бізнесу) уже более года. При этом активно развивается в последнее время «Агро-КУБ» - программа по финансированию развития микро-бизнеса и фермерских хозяйств.

ПриватБанк обслуживает в агросекторе более 11 тысяч юридических лиц и более 3,5 тысяч физических. С начала февраля уже профинансировано 390 аграриев на 70 миллионов гривен.

Целью программы «КУБ» является создание миллиона рабочих мест в Украине до конца 2018 года. В ПриватБанке уверены, что эта цель будет достигнута гораздо раньше.

Еще один важный продукт ПриватБанка – кредитная линия, позволяющая получить финансирование с упрощенным пакетом документов и при отсутствии каких-либо дополнительных комиссий.

С упрощенным пакетом документов ПриватБанк предлагает и классический финансовый лизинг. Прредметом лизинга может быть, в том числе сельхозтехника.

Среди инновационных направлений деятельности ПриватБанка - QR-ризация, то есть безналичная система оплаты при помощи QR-кодов. QR-код позволяет и при этом делает очень удобным оплату коммунальных платежей. К тому же уже в 10-ти городах Украины при помощи QR-кода при наличии смартфона можно оплатить проезд в общественном транспорте.

А еще пользование продуктами ПриватБанка может принести такие приятные сюрпризы, как вторую пенсию для людей пожилого возраста, 50 тысяч гривен на оплату учебы в ВУЗе, туристические поездки.

Оплачивая коммунальные услуги через ПриватБанк, можно выиграть смартфон или ноутбук.

Вообще же банк стабильно развивается и разрабатывает и внедряет новые проекты, многие из которых не имеют аналогов в Украине.