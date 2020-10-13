Телефонного мошенника, который обманул женщину на 9 тысяч долларов, отправили за решетку

Балаклейский районный суд Харьковской области вынес приговор в отношении 28-летнего мужчины, которого признали виновным в совершении мошенничества по ч. 4 ст. 70, ч. 3 ст. 190 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, неработающий мужчина, имея непогашенную и неснятую судимость, по предварительному сговору с другим лицом, позвонил жительнице пгт. Барвенково и представился полицейским. Злоумышленник сообщил, что сын потерпевшей якобы находится в отделении полиции, поскольку попал в ДТП с пострадавшими. Злоумышленник сказал, что на лечение пострадавшей девушки срочно нужны деньги. Женщина согласилась и, пока один злоумышленник поддерживал с ним связь по телефону, отдала 9 тысяч долларов США его сообщнику.

Получив деньги, злоумышленник заставил потерпевшую написать расписку и сообщил, чтобы она ждала встречи с сыном возле отделения полиции. Через некоторое время потерпевшая поняла, что ее обманули.

Во время судебного следствия обвиняемый свою вину не признал. Однако суд счел достаточными доказательства его вины, предоставленные стороной обвинения, и приговорил мужчину к наказанию в виде 5 лет лишения свободы.