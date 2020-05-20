Температурный скрининг, маски и соблюдение дистанции: МОЗ дало рекомендации для работы в офисах

Министерство здравоохранения предоставило несколько рекомендаций, которых необходимо придерживаться в офисных помещениях. В помещении обязательно нужно находиться в масках или респираторах. Об этом заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.

"Все эти рекомендации, которые мы даем, мы уверены, что они существенно снижают риск заболеваемости коронавирусом. В первую очередь это нужно нам, нужно украинцам, которым нужно тоже думать о своем здоровье. Мы также должны думать о том, что мы можем заразить наших близких. Иногда наши близкие входят в группу риска", - сказал Максим Степанов.

Согласно рекомендациям:

заходить в офисные помещения после проведения температурного скрининга (не пускать людей, температура тела которых выше 37,2 градусов);

допуск в помещение в масках или респираторах;

обработка рук антисептиками;

соблюдение социальной дистанции.

Напомним, в Украине на протяжении минувших суток зафиксировали еще 354 случая заражения коронавирусом Covid-19. Всего за время пандемии в стране заразились 19 230 человек. По состоянию на 09:00 20 мая в Украине также зафиксировано 564 летальных случая, 5955 пациентов выздоровели.