Тепло дали, но в квартирах - прохладно. Как добиться перерасчета сумм в квитанциях за отопление?

В нескольких районах Харькова подачи тепла жители многоквартирных домов ждали больше месяца. В частности, на Новых Домах, Алексеевке, районе ХТЗ и в районе известном среди харьковчан, как поселок Восточный. Однако, даже после того, как отопление подключили, жалуются люди, во многих квартирах - батареи еле теплые, в комнатах - прохладно. Именно поэтому собираются обращаться к тепловикам, чтобы коммунальщики сделали перерасчет сумм в платежках тем, у кого в помещении температура ниже 18 градусов.

Елена Коваленко, жительница района Новых Домов:

Наверное, будем обращаться, вот у меня у дочери, она живет на Сталинграда, там вообще, она сколько звонит, батареи очень холодные. Вот трогаешь... Ребенок ходит одетый по квартире, и где не звонит, не может ничего добиться.

На прошлой неделе в телеграмм-канале городской диспетчерской службы 1562 проводился опрос по поводу качества предоставления услуги отопления. В опросе приняли участие более 10 тысяч харьковчан. Как свидетельствуют результаты, 53 % опрошенных потребителей указали, что тепло в их домах есть, но в квартирах все равно холодно. А 31 % - это люди, которые указали, что температура дома ниже 18 градусов.

В КП "Харьковские тепловые сети" еще в начале отопительного сезона отмечали - есть определенные правила, которые регулируют отношения потребителей и тепловиков, поэтому с претензиями по качеству услуг люди могут обращаться к коммунальщикам, чтобы те проверили температуру в помещениях. Если она меньше 18 градусов - людям пересчитают суммы в квитанциях, пообещал директор КП Сергей Андреев.

Сергей Андреев, директор КП "ХТС":

Снижение на 1 градус, по-моему 3 %, за этот же период снижения качества, от стоимости. Потребитель пишет письмо, жалобу, прикладывает акт или наши приходят сотрудники или жильцы, прикладывают акт. И снижаем стоимость услуги за этот период.

3835 заявок по поводу проблем с отоплением получили за прошедшие сутки операторы городской диспетчерской службы. Еще более тысячи жалоб - по поводу перебоев с горячей водой. Без тепла и горячего водоснабжения сегодня остались жители 26 домов по улицам Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда, а также по проспекту Тракторостроителей. На официальном сайте КП "Харьковские тепловые сети" указано, что проводятся ремонтные работы на центральном тепловом пункте и завершатся в течение суток. Ведутся работы по устранению дефектов на трубопроводах в Немышлянском районе, в центре города и на Алексеевке.