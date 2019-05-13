Тепло, прогулки на свежем воздухе и пушистый враг. Во время цветения тополя пух заставляет аллергиков закрыться дома

Жители этой двухэтажки говорят, все в их дворе хорошо, кроме пуха, который уже несколько дней лезет почти в каждую щель. Вокруг много тополей, часть спилили еще в прошлом году, а оставшаяся часть пока очень мешает аллергикам, которые сегодня скрываются дома от пушистой угрозы. Мария, как раз идет проведать подругу с аллергией

Мария, местная жительница

Мне, например, мешает, потому что глаза засыпает - смотреть нельзя, а людям аллергия мешает. А так я не аллергик, только смотреть нельзя. А так много в этом доме и красные, и носы красные, и чихают, и аллергия у них

Николай, пенсионер

Ну, это же вообще, огнеопасная вещь. На улице раздражения глаз, дыхания. - А как боритесь? - А чего мы боремся, вот смотрите, какие тополь стоят. Как с ними бороться?

Слезы, красные глаза, насморк и непрерывное чихание - так аллергики реагируют на пух, говорят медики. Однако, аллергия - это не болезнь, а повышенная чувствительность организма к внешним раздражителям. Она может проявиться в любом возрасте, отмечают специалисты и советуют тщательно следить за мелочами во время цветения тополя даже людям, не подверженным аллергии

Валентина Нагорная, врач-терапевт

Чаще умываться, придя с улицы. Умыться, принять душ, сменить одежду, которую нужно время еще стирать и не сушит на открытом воздухе, когда в воздухе витают эти пушинки, прилипают к одежде, вы ее одеваете и опять же вы себя провоцируй на аллергическую реакцию

А вот синоптики говорят, пух будет лететь всю неделю, ведь осадков почти не будет. Так дождь ожидается только во вторник, а в среду и четверг будет сухо, температура воздуха будет колебаться от 22 до 27 градусов тепла. 17-го и 18 мая без существенных осадков, температура воздуха ночью +11 градусов тепла, днем столбик термометра покажет 23 градуса