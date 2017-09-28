Теплосети на дизеле. Из-за огромных долгов энергетики снова начали отключать офисы и мастерские КП "ХТС"

Об отключении крупных предприятий-должников в компании "Харьковоблэнерго"заговорили еще два года назад. Тогда общая задолженность "Харьковводоканала" и КП "ХТС" за электроэнергию перешагнула отметку в несколько сотен миллионов гривен. И коммунальщики, и энергетики неоднократно выходили на пикеты, а чиновники, представители "облэнерго" и руководители КП вели бесконечные переговоры. Однако проблема с неплатежами предприятий до сих пор не решена, подчеркивают энергетики, более того, перед стартом отопительного сезона ситуация снова начала ухудшаться. Долг "Харьковских тепловых сетей" за потребленное электричество составляет уже 248 миллионов гривен, уровень платежей - 49 процентов, уточняют в "облэнерго". Поэтому приняли решение часть офисов и мастерских КП "ХТС" обесточить.

Владимир Скичко, нач. упр. инф. политики АК "Харьковоблэнерго":

Нами произведено ограничение подачи электроэнергии на 8 объектов Харьковских тепловых сетей. это административные здания, гаражи, мастерские, те объекты, которые не задействованы в технологии подачи воды и отопления нашим потребителям.

Когда подачу электричества на эти объекты возобновят, энергетики пока точно не сообщают, говорят, все зависит от расчетов тепловиков. Остаются низкими и платежи "Харьководоканала", отмечают в "облэнерго". Однако, несмотря на то, что долг коммунальщиков за электроэнергию продолжает приближаться к миллиарду гривен, отключить их не могут. Причина - судебный запрет.

Владимир Скичко, нач. упр. инф. политики АК "Харьковоблэнерго":

К сожалению, задолженность растет каждый день и к лучшему ситуация не меняется. На сегодняшний день действует запрет. Судебный запрет на отключение объектов "Харьковводоканала", таким образом компания не может даже ограничить, снизить потребление этим крупным должником.

Тем временем, на обесточенных объектах "Харьковских тепловых сетей" используют дизельные генераторы, чтобы обеспечить бесперебойное питание. Ситуацию с оплатой за электроэнергию в пресс-службе КП "ХТС" обещают разъяснить в ответе на информационный запрос, но уточняют, что задолженность накопилась сразу по нескольким причинам, в частности, из-за долгов населения за тепло и горячую воду, а также задержкой выплат от государства, которые касаются расчетов по льготам и субсидиям. Написать запрос для получения комментария предлагают и в пресс-службе "Харьковводоканала".