Теплоснабжение в домах харьковчан восстановлено - ХОГА

27 февраля 2018 г. 9:52
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Во все ранее отключенные от теплоснабжения  дома харьковчан, пострадавших от прорыва тепломагистрали, подали тепло. Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

По информации  пресс-службы ХОГА, отопление подали в нормальном режиме  вчера к 20:30. Новых прорывов теломагистрали более не зафиксировано. 

К системе были подключены 605 жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 медицинских учреждений. 

В течение дня 26 февраля работы по подключению к отоплению жилых домов в Немышлянском районе завершили, сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Теплоснабжение восстановлено в полном объеме.

В 19:00 завершен ремонт магистральной теплосети от ТЭЦ 4 и проведено переключение потребителей с резервной схемы на основную.

В 10:00 восстановлено снабжение горячей воды ко всем объектам района.

 

 

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