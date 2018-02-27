Теплоснабжение в домах харьковчан восстановлено - ХОГА

Во все ранее отключенные от теплоснабжения дома харьковчан, пострадавших от прорыва тепломагистрали, подали тепло. Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

По информации пресс-службы ХОГА, отопление подали в нормальном режиме вчера к 20:30. Новых прорывов теломагистрали более не зафиксировано.

К системе были подключены 605 жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 медицинских учреждений.

В течение дня 26 февраля работы по подключению к отоплению жилых домов в Немышлянском районе завершили, сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Теплоснабжение восстановлено в полном объеме.

В 19:00 завершен ремонт магистральной теплосети от ТЭЦ 4 и проведено переключение потребителей с резервной схемы на основную.

В 10:00 восстановлено снабжение горячей воды ко всем объектам района.