Теплый декабрь удивил Харьковчан. Чего ждать от погоды дальше?

На выходных синоптики зафиксировали рекордную для Харькова температуру воздуха. 10 декабря она составила 10 целых и 2 десятых градуса с отметкой +. Самый высокий, до сих пор, показатель был зафиксирован в 82-м году, тогда воздух прогрелся до 6 с половиной градусов. Теплый декабрь стал для горожан неожиданностью, но в основном приятной. У Николая Алексеевича, например, совсем исчезли признаки осенней хандры. С приходом тепла, говорит мужчина, захотелось петь.

«У природы нет плохой погоды»

В ближайшее время похолодания ждать не стоит говорит Евгения Ляшенко, заведующая сектором метеорологических прогнозов харьковского гидрометцентра. И добавляет, что вместо привычного для декабря снега преимущественно пойдет дождь. Мнения по поводу таких погодных условий среди харьковчан разделились. Кто-то считает такой декабря обычным для нашей местности, а кто-то, наоборот, удивлен такому началу зимы.

Валерий

Вообще характерна любая погода для Харькова. Минус пойдет в конце месяца и в начале января. А сейчас такая погода она очень хорошая.

Юрий

Ну, думаю, что не свойственно. А так для людей вроде бы и ничего. Ну хотя , можно было бы и морозец небольшой.

Тепло будет в Харькове и во второй декаде декабря, говорят синоптики. Температура, по их словам, будет выше нормы на 6 градусов, а это означает, что в среднем столбики термометров будут показывать где-то 2 градуса с отметкой плюс.

Евгения Ляшенко, зав. сектором метеорологических прогнозов

Такая теплая погода обусловлена. Выноса теплого, средиземноморского воздуха на территорию Украины. В целом те циклоны, которые проходили по Украине – они проходили более по Западным областям, уходили на Россию. А Восточная Украина, в частности Харьковская наша область она оставалась в обширном, теплом секторе.

А вот медики предостерегают людей, ведь именно в такую погоду легче подхватить простуду. К тому же не поздоровится гипертоникам и людям с сердечными недугами, говорят врачи. Чувствительны к таким погодным изменениям и маленькие дети.

Лариса

Ну я нормально себя чувствую, а ребенок плаксивый, конечно капризный.

Чтобы избежать заболеваний специалисты советуют следить за своим рационом и хорошо спать, не менее 8 часов в сутки. Не забывать о прогулках и положительных эмоциях, которые должны вызывать новогодние праздники. Хотя синоптики опасаются, что они также могут быть без снега и мороза.

