Теракт у Дворца спорта в Харькове: фигурантов дела, которые вины не признали, готовят к обмену

Ну, просто 2 слова нам скажіть, шо вас готують на обмін, і яка ваша позиція

Обвиняемые на все вопросы об обмене только отмалчиваются. Сегодняшнее судебное заседание началось с двухчасовым опозданием. Обвиняемые и их адвокаты заявили несколько ходатайств, зато судья их отклонил.

В суде обвиняемые вину отрицают.

Сергей Башлыков рисует на стекле ограждения скамьи подсудимых схемы, которые по его мнению, доказывают его невиновность.

Виктор Тетюцкий говорит, что людей не взрывал, а преследуют его за гражданскую позицию.

ВИКТОР ТЕТЮЦКИЙ, обвиняемый по делу

Я считаю, что каждый имеет полное право сходить с ума по-своему, хоть прыгая на майдане, хоть участвуя в хоровом пении гимна во время марша, хоть заворачиваясь в желто-голубую простынь во время судебных заседаний. Но только есть огромная разница между антипатией и готовностью совершить преступление

Родные погибших в результате теракта категорически против возможности такого обмена. По их мнению, все трое должны отбывать наказание в Украине

АНДРЕЙ ДИДИК, отец погибшего Даниила Дидика

Отпускать их, естественно, нельзя, потому что это убийцы и это люди, которые, в принципе, не должны подпадать ни под какие обмены

Все произошло в феврале две тысячи пятнадцатого года. Взрыв прогремел во время Марша достоинства - погибли четыре человека. Еще девятеро получили ранения.

Через несколько дней правоохранители задержали троих человек. Это - Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами.