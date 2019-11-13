Теракт в рок-пабе "Стена": дело поступило в Харьковский апелляционный суд

13 ноября 2019 г. 13:13
15 просмотров

В суд поступило уголовное производство по делу Марины Ковтун - в связи с поданными ею и прокуратурой апелляциями на приговор Киевского районного суда, который был вынесен Ковтун за организацию взрыва в харьковском пабе "Стена".

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Напомним, 52-летнюю харьковчанку признали виновной по статьям "Теракт" и "Незаконное хранение оружия" и приговорили к 11 годам лишения свободы.

В настоящее время, после определения для рассмотрения состава суда, председательствующий  по делу, судья Петр Гришин, заявил самоотвод - на том основании, что ранее он принимал участие во время негласных следственных действий.

Сейчас дело передано для определения другого состава суда, а именно: председательствующего по делу.

Напомним, 9 ноября 2014-го в рок-пабе «Стена»,  расположенном на улице Рымарской, прогремел взрыв.

По версии следствия, Марина Ковтун передала активированное взрывное устройство в обычном пакете сообщнику, после чего он занес его в заведение и оставил там. Примерно через 20 минут раздался взрыв. В результате теракта на больничных койках оказалось больше десятка человек. Двое из них получили крайне тяжелые ожоги.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.