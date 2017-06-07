Теракты в Иране: число жертв возросло до 12 человек, 39 ранены

Число погибших в результате терактов в Иране достигло 12 человек, 39 пострадали.

Об этом сообщило агентство Mehr в Twitter со ссылкой на медиков.

Как сообщалось ранее, вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана и в мавзолее аятоллы Хомейни в столице страны Тегеране.

По словам одних очевидцев, парламент атаковали трое - один был вооружен пистолетом, двое - автоматами Калашникова. Между тем один из депутатов рассказал местным СМИ, что нападавших было четверо. Также сообщалось, что в результате атаки погибли 7 человек, число пострадавших может достигать до 13 человек, еще 4 человека взяты в заложники.