Терапевтические средства противодействия COVID-19 могут появиться быстрее, чем вакцина - Гейтс

29 июля 2020 г. 11:56
Источник: Укринформ
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Американский миллиардер Билл Гейтс прогнозирует, что до конца 2020 года человечество может изобрести «терапевтические лекарства», которые резко снизят смертность от коронавируса. Своим мнением он поделился в интервью CNBC.

Гейтс не исключает, что терапевтические средства противодействия коронавирусу могут появиться гораздо быстрее, чем защитные, то есть вакцины.

«Поэтому, думаю, есть хорошие шансы того, что до конца этого года с сочетанием всех новых средств смертность существенно уменьшится», - отметил миллиардер.

Одним из ведущих терапевтических препаратов Гейтс назвал «Ремдесивир». Это лекарство Всемирная организация здравоохранения включила в рекомендательный протокол препаратов, что могут быть эффективными при лечении коронавирусной болезни.

«Ремдесивир» является противовирусным препаратом от Gilead Sciences, который показал снижение риска смерти для тяжелобольных пациентов с COVID-19 на 62% по сравнению с обычным лечением.

Гейтс также сказал, что есть еще два противовирусных препарата, которые изучают ученые на предмет лечения коронавируса. Их можно вводить перорально, а не внутривенно, как при лечении Ремдесивиром.

Филантроп отметил, что терапевтические средства не помогут вернуть человечество к нормальной жизни, поскольку для этого необходимо найти действенные способы прекращения передачи коронавируса.

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