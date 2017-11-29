Терминалы для продажи и пополнения единого билета E-Ticket еще подключаются - Водовозов

Как сообщил сегодня, 29 ноября, заместитель мэра по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов, подключение терминалов, с помощью которых харьковчане смогут приобрести единый электронный билет, а также пополнять его еще продолжается. По словам Водовозова, включают терминалы поэтапно, карточки загружаются ежедневно.

Также Водовозов подчеркнул, что на начальном этапе внедрения системы E-Ticket в Харькове будет работать две системы оплаты за проезд: электронная карта и покупка одноразового билета у кондуктора.