Терминалы для продажи и пополнения единого билета E-Ticket еще подключаются - Водовозов

29 ноября 2017 г. 17:46
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Как сообщил сегодня, 29 ноября, заместитель мэра по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов, подключение терминалов, с помощью которых харьковчане смогут приобрести единый электронный билет, а также пополнять его еще продолжается. По словам Водовозова, включают терминалы поэтапно, карточки загружаются ежедневно.

Также Водовозов подчеркнул, что на начальном этапе внедрения системы E-Ticket в Харькове будет работать две системы оплаты за проезд: электронная карта и покупка одноразового билета у кондуктора.

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