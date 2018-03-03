Терминалы по продаже билетов в метро стали принимать 10-гривневые купюры

В Харьковском метрополитене терминалы по продаже одноразовых бумажных билетов стали принимать купюры номиналом 10 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

На десятку можно купить два билета и получить две гривны сдачи.

На сегодняшний день новую функцию добавили в один терминал в одном из вестибюлей по всей Салтовской линии метрополитена, а также на участке Холодногорско-Заводской - от ст. м. «Холодная гора» до ст. м. «Проспект Гагарина». Работы по расширению функционала терминалов будут продолжены и на остальных станциях.