Тернистый путь к мировому соглашению

Крупнейший налогоплательщик в Харьковской области подал иск против государственной фискальной службы. Кабинет министров поручил ГФС заключить мировое соглашение с компанией-истцом. Однако налоговики до сих пор настаивают на взыскании налогов и штрафов, которые, по мнению предприятия, начислены незаконно.

Сегодня областной апелляционный административный суд продолжил рассмотрение иска ЗАО Филип Моррис Украина против Главного управления ГФС в Харьковской области по начислению более 600 миллионов гривен лишних, по мнению предприятия, налогов и штрафов. Истец отмечает, что режим переработки на таможенной территории Украины выполнялся четко. Все сырье для изготовления экспортной продукции ввозилось под контролем таможни, а вся произведенная продукция на самом деле вывозилась на экспорт под контролем таможенников и налоговиков. Впрочем, еще в мае прошлого года экспертизу назначили в учреждении, связанной с ответчиком. Верховный Суд проверит правомочность этого назначения.

Алексей Калиниченко, управляющий внешними коммуникациями ЗАО Филип Моррис Украина:

Верховный суд истребовал себе материалы дела для принятия решения о том, правомерно ли было назначение института Бакариуса в качестве эксперта, в качестве экспертного учреждения. До того, как Верховный суд не вынесет решение по данному процедурному моменту, рассмотрение дела приостанавливается

Следует отметить, что кабинет министров на прошлой неделе поручит ГФС заключить мировое соглашение с компанией ЗАО Филип Моррис Украина.

Олег Немой, представитель ГУ ГФС в Харьковской области:

Позиція в сьогоднішньому судовому засіданні вона полягала лише в тому, щоб все, що відбувається, тобто будь-які шляхи до примирення, вони відповідали приписам процесуального закону для того, щоб не виникало жодних питань і жодних сумнівів в правильності ухваленого по справі судового рішення.

Компания ЗАО Филип Моррис Украина является крупнейшим налогоплательщиком в Харьковской области. Предприятие уплатило более 15 миллиардов гривен налогов и обеспечивает рабочими местами более 700 харьковчан.