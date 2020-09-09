Тестирование вакцины против COVID-19 приостановили из-за побочных эффектов

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, приостановила третью фазу испытаний потенциальной вакцины после того, как у одного из добровольцев был зафиксирован побочный эффект. Об этом сообщает BBC.

В самой компании назвали такую приостановку "рутинной" после того, как одному из добровольцев, на котором испытывают вакцину, стало плохо.

По словам представителя Оксфордского университета, во время масштабных испытаний, кое-кому из добровольцев случайно может стать плохо, но это все нужно тщательно проверять. Ожидается, что тестирование потенциальной вакцины от коронавируса возобновится.

Отмечается, что именно эта потенциальная вакцина, чье испытание уже находится на последней стадии, рассматривается в мире с большой надеждой, ведь может первой появиться на рынке и при этом считаться наиболее надежной.