Тестировать всех, кто имеет симптомы ОРВИ. МОЗ расширяет круг лиц для бесплатного тестирования на Covid

Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи при COVID-19. В частности, это касается расширения круга лиц, которым тесты будут делать за счет государства. По словам Максима Степанова - список расширили, потому как уменьшилось количество обращений за ПЦР-тестированием и лаборатории перестали работать на полную мощность. Поэтому в Минздраве планируют тестировать всех, кто имеет какие-либо симптомы острой респираторной вирусной инфекции.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

Людей треба тестувати з будь-якими ознаками респіраторного захворювання, незалежно від того чи відповідає симптоматика коронавірусній хворобі чи не відповідає. Тобто будь-які респіраторні захворювання відразу треба тестувати, ПЛР-тестування проводити цієї людини для того, щоб або підтвердити, або спростувати діагноз Covid -19.

Степанов уточнил, что соответствующий разъяснительный алгоритм о возможности прохождения теста, в том числе контактным лицам, должны обнародовать завтра.

Горожане же к таким нововведениям относятся по-разному, ведь не совсем, говорят понятно, как это реализуют, потому как много пациентов жалуются, что не могут добиться теста даже имея симптомы Covid.

Александр, психолог

- Если это будет так-то — это, то хорошо. Но очень мало вероятно, что будут делать бесплатно. - Почему? - Потому что сейчас это не выполняется, насколько можно судить по отзывам людей, которые были в больницах. И реальное положение вещей оно совершенно не бесплатное.

Владимир, торговец

- Действенно будет обязательно. Нужно принимать все меры для устранения эпидемии. Не придерживаются, вот я например - плохой пример, щас одену. - Ездите в транспорте, где носят, где не носят? - Не носят в транспорте больше половины, я ношу.

Между тем по словам директора «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктора Забашты нагрузки на спецбригады скорой помощи, которые выезжают на вызовы подозрения Covid - пока нет. Для госпитализации больных коронавирусом в Харьковской области так же работает около тридцати "скорых".

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Принципово кількість не зростає, зараз близько 100 хворих звертається по допомогу - приблизно 2/3 з них доправляємо до лікарні.

По состоянию на утро, по данным областного лабцентра, активных больных COVID-19 - более 14 000 по всему региону, в целом же с начала пандемии недуг подхватило 62287 человек, из них - 896 случаев летальные.