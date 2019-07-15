Типы питания электрогенераторов — какое устройство лучше выбрать для бытового использования ®

Из всех существующих источников энергии наибольшим значением для человека обладает электричество. Любые бытовые приборы требуют подключения к электросети — в ее отсутствие не будут работать ни свет, ни компьютерная техника, ни стиральная машина, микроволновка и электрочайник.

Перебои с электричеством — отнюдь не редкость, особенно в отдаленных населенных пунктах или на загородных участках. Чтобы не остаться без источника энергии в самый неподходящий момент, можно приобрести электрогенератор — и иметь возможность наслаждаться благами цивилизации вне зависимости от внешних условий.

Электрогенератор — какое устройство практичнее выбирать по типу питания?

При выборе электрогенератора нужно определиться со многими характеристиками устройства. Но прежде всего нужно решить, какой тип питания будет удобнее и экономичнее в обслуживании.

Бензиновый. Такие генераторы стоят дешевле всего, поскольку обладают крайне простой конструкцией и работают на самом доступном топливе. К плюсам бензинового генератора можно отнести то, что он способен работать при низких температурах и при этом очень компактен по размерам. Но для долгого использования бензиновый генератор не подходит — для его работы понадобится слишком много топлива, расход получится неэкономичным.

Дизельный. Электрогенератор на твердом топливе более удобен и надежен — обслуживать его не так затратно, потому что ресурсы он расходует медленнее и может долгое время обеспечивать приборы электроэнергией. Дизельный электрогенератор хорошо подходит для использования в аварийных ситуациях в городе и на даче, когда неизвестно, скоро ли вернется электроэнергия.

Газовый. Генераторы на газовом топливе лучше всего подходят для длительного использования — применять их можно в течение нескольких дней подряд. Расход газового топлива остается невысоким, и стоимость обслуживания генератора вполне доступна. Если электрогенератор нужно приобрести для дачи, где перебои с электричеством могут быть длительными и частыми, газовое устройство подойдет лучше всего.

При выборе электрогенератора нужно обратить внимание и на другие моменты — мощность устройства, количество фаз и тактность, силу тока. Однако начинать изучение ассортимента электрогенераторов нужно именно с типа питания, поскольку топливо для устройства неизбежно станет дополнительной статьей расходов.