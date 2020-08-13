«Только общими обращениями добиваться достойного уровня жизни», - народный депутат Мария Мезенцева встретилась с жителями Шевченковского района

Сделали, была плохая дорога, стала прекрасная дорога - всем нравится, все довольны.

Яма на яме - такой была внутриквартальная дорога на Ахсарова, 13 несколько лет, вспоминают жители. На ней постоянно травмировались дети и старики, таксисты же вообще отказывались заезжать во двор. Куча обращений - и точку все же удалось поставить народному депутату по 168-му избирательному округу Марии Мезенцевой.

Мария уверена, качественный ремонт - заслуга не её, а жителей. Они озвучивают проблему, а она уже давит на местную власть. А проблем у людей хватает - заброшенные подъезды, крыши, которые текут, поломанные лифты и задержка начала отопительного сезона, которая стала привычной.

Мария Мезенцева, народный депутат Украины

Хочеться знову ж таки переконати громадян, що саме такими зверненнями, спільними із з депутатами місцевого рівня, і як народна депутатка - готова продовжувати допомагати громаді отримувати достойний, якісний рівень інфраструктурного життя нашого міста.

А еще депутата поблагодарили за акцию "Вирус добра" - проведенную в жесткий карантин, когда пенсионеры сидели на самоизоляции и не могли купить себе лекарства и продукты.

Зинаида, местная жительница

Когда был вот такой, жесткий, карантин, она помогала, вот, продуктовыми наборами — это я знаю точно, и достаточно оперативно.

Депутат отчиталась о получении субвенции из госбюджета на финансирование оборудования для областного онкоцентра и больниц, которые борются с коронавирусом.